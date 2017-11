Đàm phán Brexit: Anh “căng” với Nga để mặc cả với EU?

Anh bất ngờ “căng” với Nga



Mối quan hệ giữa Anh và Nga đột ngột trở nên căng thẳng sau khi Thủ tướng Anh Theresa May công khai chỉ trích Nga đang nỗ lực can thiệp vào các quốc gia khác và phá vỡ hệ thống trật tự quốc tế.

Theo BBC, trong bài phát biểu tại một sự kiện ở London hôm 13/11, Thủ tướng May đã cáo buộc Nga sử dụng những “thông tin giả” nhằm gây ra mâu thuẫn ở phương Tây. Nói thẳng ra là London đang cáo buộc Nga tiếp tay cho Brexit xảy ra tương tự như can thiệp vào bầu cử tổng thống ở Mỹ vào năm 2016, dĩ nhiên cả hai cáo buộc trên đều không có căn cứ.

Trong khi đó Thủ tướng Anh quả quyết, “Nga liên tục vi phạm không phận quốc gia của một số nước Châu Âu, tiến hành chiến dịch tấn công mạng và gây chia rẽ, can thiệp bầu cử một số nước trên thế giới,...”,

Nước Anh vẫn đang trong quá trình đàm phán Brexit và họ muốn lợi dụng "mối đe dọa từ Nga" để mặc cả với châu Âu. Ảnh: BBC. Có thể nói, việc bà May bất ngờ chỉ trích kịch liệt Nga nhằm hướng tới hai mục đích duy nhất: Một là sử dụng "mối đe dọa từ Nga" để châu Âu cảm thấy lo ngại và hai là sử dụng những lo ngại đó để đưa ra điều kiện trao đổi với EU trong cuộc đàm phán Brexit , bởi lẽ dù rời khỏi Liên minh Châu Âu, Anh vẫn muốn được EU nhượng bộ về quan hệ kinh tế và thương mại sau này. London dùng Nga để “mặc cả” với EU? Nước Anh hiện đang trong giai đoạn quan trọng của tiến trình đàm phán Brexit. Chỉ còn hơn 1 năm nữa, Anh sẽ phải rời khỏi Liên minh Châu Âu song đến nay, nội bộ vẫn bất đồng về vấn đề này. Chính phủ Anh được cho là đang sử dụng một trong những con bài cuối cùng của mình trong các cuộc thương lượng Brexit. Ngày 13/11, Thủ tướng Theresa tuyên bố Chính phủ nước này sẽ duy trì cam kết bảo vệ Châu Âu thời hậu Brexit, sau cáo buộc Nga có hành động can thiệp vào các quốc gia khác và phá vỡ hệ thống trật tự thế giới. “Anh sẽ duy trì không điều kiện cam kết đảm bảo an ninh của Châu Âu”, Thủ tướng May phát biểu. Thủ tướng Anh Theresa May bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2016. Ảnh: EPA.

Và Chính phủ Anh đã đề nghị để EU sử dụng các cơ sở phòng thủ và an ninh của họ nhằm đổi lại các nhượng bộ về quan hệ kinh tế và thương mại sau này từ phía Liên minh Châu Âu.

Thủ tướng May nói thêm, Anh đang nỗ lực cải tổ NATO để đưa tổ chức này trở thành một thế lực mạnh mẽ hơn nhằm đối trọng với Nga cũng như tiến hành các biện pháp cần thiết để đối phó với các hoạt động từ Moscow.

Tuy nhiên, bà May cũng bày tỏ hy vọng có một mối quan hệ tốt đẹp hơn với Nga nếu điều đó có thể giúp thúc đẩy hòa bình.

Nga không can thiệp vào Brexit

Trước cáo buộc can thiệp Brexit từ phía Anh, mới đây, Business Insider dẫn lời Phó Chủ tịch Facebook ở Trung Đông, Châu Phi và Châu Âu Nicola Mendelson khẳng định Facebook không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy Nga đã can thiệp vào cuộc trưng cầu dân ý về Brexit của nước Anh thông qua mạng xã hội này.

Đáp lại những chỉ trích từ Thủ tướng May, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Thượng viện Nga Frants Klintsevich cho rằng bà May đã làm nhiều điều hại cho bản thân mình hơn là cho nước Nga khi hạ thấp Nga trong mắt cộng đồng quốc tế.

“Chúng ta đang sống trong thế kỷ 21, mọi người có khả năng đọc, phân tích các sự kiện và ý kiến khác nhau. Do vậy, theo tôi, bà May đã làm nhiều điều hại cho bản thân mình hơn gây hại cho chúng tôi khi hạ thấp Nga trong mắt cộng đồng quốc tế”, ông Frants Klintsevich phát biểu.

Tuy nhiên, dù quan hệ giữa Nga và Anh trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây, Moscow vẫn mong muốn phát triển quan hệ song phương với London.