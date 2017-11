Đại bại ở Syria-Iraq, IS chuyển thị trường nô lệ sang TNK

(Kiến Thức) - Phiến quân IS đang chuyển dần thị trường buôn bán nô lệ của tổ chức này sang Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi hứng chịu một loạt thất bại nặng nề ở Syria-Iraq.

Hãng thông tấn Sputnik dẫn lời Ali al-Khansouri, một nhà hoạt động Iraq, cho hay phiến quân IS đã chuyển thị trường buôn bán nô lệ sang Thổ Nhĩ Kỳ sau khi nhóm khủng bố này gần như sụp đổ hoàn toàn tại Syria và Iraq.



Cụ thể, các tay súng IS đã bắt cóc các em nhỏ Ezadi từ Iraq và Syria rồi đưa bọn trẻ sang Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, phiến quân IS đem bán những đứa trẻ Ezadi này trong những thị trường nô lệ của bọn chúng ở Gaziantep, Urfa hay thậm chí là thủ đô Ankara.

“Nhóm IS cũng cho phép các em nhỏ Ezadi này gọi điện từ Thổ Nhĩ Kỳ về cho gia đình chúng để lấy tiền chuộc”, nguồn tin nói thêm.

Phiến quân IS đã chuyển thị trường buôn bán nô lệ từ Syria, Iraq sang Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: FNA.

Các báo cáo liên quan trước đó cho biết, hồi tháng 7/2017, IS đã đem bán một số phụ nữ mà chúng bắt giữ ở các khu vực phía nam thành phố Mosul tại thị trường nô lệ phía tây nam thành phố Kirkuk, Iraq.

“Nhóm IS đã bán nhiều phụ nữ cho các thủ lĩnh của nhóm khủng bố này với nhiều mức giá khác nhau tại một thị trường nô lệ ở thị trấn al-Huweija phía tây nam thành phố Kirkuk”, nguồn tin giấu tên tiết lộ.

Được biết, phiến quân IS bắt những người phụ nữ này từ làng Imam al-Qarbi và chúng còn giữ lại một số người làm nô lệ trong các các trung tâm chỉ huy của nhóm khủng bố ở Huweija.

