Cuộc sống thường nhật ở khu vực mới giải phóng tại Mosul

Ngày 15/1, các lực lượng chống khủng bố Iraq đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn Đại học Mosul ở phía đông thành phố Mosul từ tay phiến quân IS. Ngay sau khi khu vực này được giải phóng, người dân Iraq sống gần Đại học Mosul kéo nhau trở về nhà và bắt đầu một cuộc sống mới. Cảnh người dân mang theo hành lý trở về nhà. Một thanh niên đứng giữa đống đổ nát trên con đường ở thành phố Mosul. Người đàn ông đang bê một tập sách trở về nhà. Có thể nói, chiến dịch giải phóng Mosul khỏi IS đến nay đã đạt được nhiều thắng lợi kể từ khi bắt đầu vào tháng 10/2016. Được biết, sau khi giành chiến thắng ở Đông Mosul, quân đội Iraq tiếp tục tiến đánh phiến quân IS ở khu vực phía tây bắc thành phố này. Hai người đàn ông đi xe máy qua những tòa nhà đổ nát trong chiến tranh ở Mosul. Quầy hàng bán rau củ quả của người dân Iraq. (Nguồn ảnh: Fars News Agency)

