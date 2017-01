Cuộc sống ở 7 quốc gia mà ông Trump cấm nhập cư

Iraq: Sau cuộc chiến tranh vào năm 2003 và cái chết của Saddam Hussein, Iraq vẫn chìm trong bất ổn. Lĩnh Mỹ rút khỏi nước này kể từ năm 2011 và quay trở lại sau đó do tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng và sự bất lực của chính phủ đối với IS. Hàng nghìn binh sĩ thiệt mạng, hàng trăm nghìn người phải di cư do IS chiếm đóng các thành phố. Gần đây, với sự trợ giúp của Mỹ, Iraq đã chiếm lại thành phố Mosul từ tay IS nhưng vẫn còn khoảng 1 triệu người tại đây không được trợ giúp nhân đạo. Bên cạnh đó, hàng nghìn binh sĩ Iraq thiệt mạng mỗi năm do bị tấn công từ các nhóm cực đoan. Ảnh: Getty.