Cuộc sống bình yên trên hòn đảo thiên đường giữa lòng New York

Đảo City Island thuộc quận Bronx ở thành phố New York, Mỹ. Hòn đảo dài 2,4 km này là nơi sinh sống của 4.000 cư dân. Ảnh: BI. Để tới hòn đảo thiên đường nhưng “ẩn dật” này, bạn có thể tự lái xe hoặc đi bằng phương tiện công cộng. Ảnh: BI. City Island Diner là địa điểm yêu thích của nhiều người trên đảo. Khi bước vào nhà hàng này, bạn có thể cảm nhận được không khí ấm cúng, thân thiện như thể mọi người đã quen biết nhau từ lâu. Ảnh: BI. Có 4 câu lạc bộ du thuyền trên đảo City Island. Vào mùa hè, nơi đây tấp nập tàu thuyền. Ảnh: BI. Quán rượu Snug là địa điểm lý tưởng để mọi người tụ tập, giao lưu. Ảnh: BI. Cửa hàng Kaleidoscope Gallery trên hòn đảo nhỏ xinh đẹp của New York. Mọi người có thể mua những món quà Giáng sinh, đồ chơi, đồ trang trí,…ở đây. Ảnh: BI. Dan Treiber là chủ cửa hàng 239 Play. Ông là cư dân lâu năm trên hòn đảo này. Ảnh: BI. Nhiều ngôi nhà có thiết kế như thế này trên đảo City Island. Nơi đây không khác gì một thị trấn ven biển. Ảnh: BI. Cư dân City Island có thể ngắm nhìn biển ngay tại nhà của họ. Ảnh: BI. The Black Whale cũng là một trong những địa điểm yêu thích của người dân địa phương. Ảnh: BI. Tòa nhà lâu đời nhất trên đảo là Schofield House, được xây dựng vào năm 1840. Ảnh: BI. Nhiều công trình mới đang được xây dựng trên đảo City Island. Được biết, một căn hộ với ba phòng ngủ có giá khoảng từ 750.00 nghìn đến 1 triệu USD. Ảnh: BI. Nghĩa trang Pelham trên đảo City Island. Ảnh: BI. Một số địa điểm trên City Island từng được chọn làm bối cảnh cho các bộ phim và chương trình truyền hình. Ảnh: BI. Mời độc giả xem thêm video về trận bão tuyết ở Mỹ hồi tháng 2/2017 (Nguồn: VTC1)

