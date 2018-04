Cuộc gặp bí mật của đạo diễn nổi tiếng với trùm ma túy El Chapo

Nguyên nhân bắt nguồn từ cuộc gặp bí mật kéo dài 7 tiếng đồng hồ cùng cuộc phỏng vấn độc quyền của Sean Penn với trùm buôn bán ma túy Joaquin El Chapo Guzman được đăng tải trên tạp chí Rolling Stone đầu tháng 1 vừa qua.

Trả giá vì sự ấu trĩ về luật pháp

Trong khi cộng đồng thế giới đang xôn xao về vụ trùm ma túy Joaquin El Chapo Guzman lại sa lưới sau hơn 6 tháng lẩn trốn, Tạp chí Rolling Stone đã gây một cú sốc lớn bằng việc đăng bài phỏng vấn độc quyền El Chapo Guzman do đạo diễn, diễn viên Sean Penn thực hiện.

Theo tạp chí này, cuộc gặp giữa Sean Penn và El Chapo được thực hiện cuối tháng 10 năm ngoái, tại một khu rừng già hẻo lánh thuộc vùng núi Mexico. Hai người đã trò chuyện tới hơn 7 tiếng đồng hồ dưới sự canh gác của 100 tay súng là thuộc hạ của Guzman vì khi đó trùm ma túy này đang bị Mỹ và Mexico truy lùng gắt gao.

Tạp chí Rolling Stones đăng tải ảnh chụp Sean Penn và El Chapo cùng bài phỏng vấn độc quyền được thực hiện tại rừng già Mexico. (Ảnh: ABC7). Sean Penn đã lý giải rằng, cuộc gặp được thực hiện bởi lẽ El Chapo muốn Hollywood làm một bộ phim về cuộc đời hắn. Vì thế, hắn đã không ngần ngại kể cho Sean Penn biết việc hắn đã dùng ma túy từ khi còn trẻ nhưng đã cai từ 20 năm trước. Năm 15 tuổi, El Chapo đang sống ở thị trấn Badiguarato và nhận thấy cách duy nhất để kiếm tiền tồn tại là trồng và bán ma túy. Từ đó hắn dấn thân vào con đường tội lỗi này.



Ngoài ra, trong lúc trả lời phỏng vấn, El Chapo còn hé lộ rất nhiều chi tiết về cuộc đời hắn cũng như các sở thích và những “chiến tích” mà hắn tự hào có được. Trùm buôn bán ma túy còn tiết lộ với Sean Penn rằng, Mỹ và Mexico khó có thể bắt được hắn vì hắn luôn được báo trước về các chiến dịch truy lùng nhờ vào một nguồn tin trong quân đội. Công nghệ cao cũng được Guzman tận dụng triệt để khi liên lạc với bên ngoài. Vì thế mà sau lần gặp gỡ trực tiếp đó, Sean Penn vẫn có thể trao đổi và lấy thêm nhiều thông tin khác từ El Chapo thông qua hình thức tin nhắn điện thoại.

Ngay sau đó, sự “độc quyền” của Sean Penn trong cuộc gặp với Guzman đã trở thành lý do khiến ông gặp rắc rối lớn tại Mỹ và Mexico. Giới chức Nhà Trắng hôm 10.1 đã gọi cuộc gặp này là một “sai lầm ngu ngốc” đối với Sean Penn, đồng thời cảnh báo rằng ông sẽ gặp rắc rối lớn về pháp lý.

Trong khi đó, Ban điều tra về tội phạm có tổ chức của Bộ Tư pháp Mexico đã mở một cuộc điều tra sơ bộ nhằm vào Sean Penn và nữ diễn viên Kate del Castillo vì tội che giấu tội phạm. Lập luận của giới chức Mexico là cả hai người này biết rõ Guzman là tội phạm vượt ngục đang chạy trốn mà vẫn gặp mặt hắn mà không hề báo cho giới chức nước này. Nhiều khả năng, Bộ Tư pháp Mexico có thể yêu cầu sự hợp tác từ giới chức Mỹ để sắp xếp cuộc thẩm vấn Sean Penn tại Đại sứ quán Mexico ở Mỹ.

“Người dắt mối” Kate Del Castillo

Hiện tại, Sean Penn mới tiết lộ với giới chức Mỹ rằng ông tới nơi ẩn náu của El Guzman trong rừng cùng Kate del Castillo và 2 nhân vật nữa có tên là El Alto và Espinoza. Họ đã xuất phát từ Los Angeles (Mỹ), rồi mua vé máy bay để đi từ một sân bay nhỏ ở Nam California tới một thành phố ở Mexico. Sau khi tới nơi, họ được đưa đến một khách sạn và từ đây họ phải hoàn toàn làm theo yêu cầu của các tay chân El Chapo. Chúng đã đưa họ di chuyển thêm 11 tiếng đồng hồ nữa bằng cả đường hàng không và đường bộ. Cho đến khi sập tối, họ mới có mặt tại một khoảng rừng trống nằm sâu trong một dãy núi cây cối dày đặc.

Cũng theo lời của Sean Penn thì có vẻ như Kate del Castillo là người dắt mối, thiết kế cuộc gặp giữa ông và trùm khủng bố . Sean Penn cho biết, Kate del Castillo có vẻ ngưỡng mộ Guzman và thậm chí còn gọi hắn là “người hùng”. Chính Kate del Castillo cũng là người đã khuyến khích Guzman làm phim tiểu sử về El Chapo và gợi ý hắn mời Sean Penn làm đạo diễn bởi tên tuổi của ông sẽ khiến bộ phim được công chúng thế giới chú ý. Tờ The Guardian của Anh thì cho hay, Kate del Castillo từng nổi danh với vai diễn một kẻ buôn ma túy trong bộ phim “Queen of the South” và ở ngoài đời thực, cô cũng có mối quan hệ với thế giới ngầm Mexico.

Tuy nhiên, Kate del Castillo chỉ thực sự được ông trùm Sinaloa này để ý đến khi viết một lá thư ngỏ gây tranh cãi vào năm 2012 với dòng chữ: “Hôm nay tôi tin vào El Chapo Guzman hơn là chính quyền, những người đã che giấu tôi sự thật đau lòng, những người đã che giấu cách chữa trị ung thư và AIDS để làm lợi và làm giàu cho họ”. Hai năm sau đó, khi vẫn bị giam trong nhà tù an ninh bậc nhất Altiplano, Guzman đã sai các đàn em tìm cách tiếp cận với Kate del Castillo. Rồi hắn thường xuyên trao đổi thư tay, thậm chí là điện thoại cho Kate del Castillo để bàn về việc sản xuất một bộ phim về hắn. Ước muốn này lại có cơ hội biến thành sự thật khi Guzman vượt ngục thành công hồi tháng 7 năm ngoái.

Nhiều nguồn tin khác thì cho hay, Bộ Tư pháp Mexico đã cử một đội điều tra đến gặp gỡ Kate del Castillo tại nhà riêng của cô ở Mexico. Một số tài liệu liên quan đến Guzman và kế hoạch làm phim về ông trùm El-Chapo cũng được tìm thấy tại nhà của Kate del Castillo. Nhiều khả năng, vào trung tuần tháng 1, nhà chức trách Mexico sẽ tiến hành một cuộc thẩm vấn với Kate del Castillo về sự liên quan của cô với Guzman trong thời gian hắn bị truy lùng.

Trùm Guzman bị bắt thế nào?

Phải nói rằng, vụ bắt giữ Guzman đã trở thành tâm điểm của báo chí Mexico và Mỹ trong những ngày qua. Điều mà người ta quan tâm nhiều nhất chính là việc tại sao lực lượng an ninh Mexico lại có thể sớm phát hiện và bắt giữ El Chapo một cách nhanh chóng như vậy. Bộ trưởng Tư pháp Mexico Arely Gomez đã tiết lộ với Hãng NBC News rằng các nhà điều tra đã dò ra được nơi trùm ma túy ẩn náu bằng cách nghe lén các cuộc điện thoại giữa Sean Penn, Kate del Castillo với El Chapo.

Bộ trưởng Tư pháp Mexico nói: “Hồi đầu tháng 10.2015, chúng tôi từng định vị được nơi ẩn náu của hắn nhưng không nổ súng bởi khi đó Guzman đang ở cùng một trẻ em và hai phụ nữ. Sau đó hắn lại trốn thoát lần nữa. Rất may là một thời gian ngắn sau đó, việc hắn ta liên lạc với các diễn viên và nhà sản xuất đã trở thành một kênh mới trong quá trình điều tra”.

Bà Arely Gomez kể: “Chúng tôi đã lần tìm các manh mối và một tháng theo dõi chặt chẽ ở Los Mochis đã mang lại thành công. Sau nhiều lần rà soát khu vực này, chúng tôi đã xác định được chính xác căn nhà mà Guzman thường hay trú ẩn. Tuy nhiên, gần 20 ngày qua, tên này lại không xuất hiện ở đây. Có những lúc chúng tôi tưởng lại mất dấu vết của hắn một lần nữa. Vào rạng sáng 7.1, Guzman bất ngờ có mặt”.

Hãng Reuters thì dẫn lời một quan chức trong Bộ Tư pháp Mexico cho biết, chính những thợ xây dựng đường hầm chủ chốt trong nhà của ông trùm này ở Los Mochis đã dẫn lực lượng an ninh tới đây. Số là, trong một bữa tiệc rượu, nhóm thợ này trót lỡ lời kể về một công trình mà chúng nhận làm với giá nhân công cao và hợp đồng giữ bí mật bằng cả tính mạng của mình. Tuy nhiên, nhóm thợ này cũng cho biết kể từ khi thực hiện hợp đồng, họ chưa bao giờ được gặp ông chủ thực sự của tòa nhà.

Định vị được nơi ẩn náu của trùm ma túy đã khó nhưng bắt sống được hắn cũng không kém phần gay cấn. Vài tiếng sau khi Guzman nghỉ trong ngôi nhà ở Los Mochis, chính quyền Mexico đã cho triển khai cả cảnh sát, lực lượng lính thủy đánh bộ, lực lượng đặc nhiệm và bắn tỉa tới bao vây khu vực. Gần 100 xe quân sự đặc chủng đã được sắp xếp chặn các lối ra của thị trấn Los Mochis.

Sáng sớm 8.1, chiến dịch tấn công ngôi nhà chính thức bắt đầu, nhưng ngay lập tức đã vấp phải hỏa lực kháng cự quyết liệt. Vụ đấu súng diễn ra vào khoảng 4 giờ sáng và kéo dài đến gần 8 giờ. 5 nghi phạm đã bị tiêu diệt tại chỗ, 6 kẻ khác bị bắt. Trong quá trình tấn công, một lính thủy đánh bộ bị thương. Nhưng khi vào trong tòa nhà, El Chapo không còn ở đó.

Lực lượng lính thủy đánh bộ Mexico nhanh chóng phát hiện ra rằng hắn và tên cận vệ Evan Gastelum đã tẩu thoát thông qua cống thoát nước và đánh cắp một chiếc xe đậu ngoài đường để bỏ trốn. Cuối cùng, El Chapo và cận vệ đã bị bắt trên đường cao tốc khi bị hàng chục xe quân sự chặn ở hai đầu. Hắn bị còng tay, đưa về giam giữ tạm ở khách sạn bên đường có tên là Doux. Đến tối 8.1, El Chapo đã bị đưa trở lại nhà tù Altiplano, nơi mà cách đây 6 tháng hắn đã đào một đường hầm để tẩu thoát.

Bộ trưởng Tư pháp Mexico Arely Gomez nói, đưa Guzman sang Mỹ có thể hạn chế được khả năng trốn chạy lần nữa của tên này và đây cũng là yêu cầu mà Washington đưa ra nhiều lần trong suốt thời gian truy đuổi hắn. El Chapo đã bị Mỹ đưa vào danh sách truy lùng gắt gao với một loạt tội danh như buôn bán ma túy, giết người, rửa tiền… Hắn được cho là đã tổ chức rất nhiều chuyến hàng ma túy vào Mỹ với tổng trị giá lên tới hàng tỉ USD, có liên quan đến cái chết của hàng ngàn người Mexico và Mỹ.

Năm 2013, chính quyền thành phố Chicago (Mỹ) còn coi Guzman là kẻ thù số 1 kể từ sau thời ông trùm xã hội đen Al Capone những năm 20 thế kỷ XX. Hiện Guzman đã thuê một đội ngũ gồm 7 luật sư giỏi, đứng đầu là luật sư Juan Pablo Badillo Soto, người đã đại diện cho trùm ma túy này trong nhiều năm. Bước đi đầu tiên của Juan Pablo Badillo Soto là đệ đơn kháng cáo để ngăn chặn việc dẫn độ Guzman tới Mỹ.