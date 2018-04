Cuộc đời vợ cũ cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela qua ảnh

Vợ cũ của cố Tổng thống Nam Phi Nelson Madela, bà Madikizela Mandela, vừa qua đời hôm 2/4 sau thời gian dài lâm bệnh vì tuổi cao sức yếu. Bà được biết đến là nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc nổi tiếng ở Nam Phi. Ảnh: The Star. Được biết, trong thời gian ông Mandela bị bắt giam trước đây, bà Madikizela (Winnie Mandela) đã đấu tranh không ngừng nghỉ để ông được trả tự do cũng như đấu tranh vì quyền lợi của những người da màu Nam Phi. Dưới đây là loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng trong cuộc đời bà Madikizela. Ảnh: ANA. Bà Winnie Mandela kết hôn cùng ông Nelson Mandela năm 1958. Ảnh: Đám cưới của bà Winnie và ông Nelson ở Bizana, Nam Phi, năm 1958. Ảnh: Guardian. Bà Winnie mặc bộ váy truyền thống khi tham dự phiên tòa xét xử chồng của bà, ông Nelson, ở Pretoria năm 1962. Trong phiên tòa này, ông Nelson đã được tuyên bố vô tội trước cáo buộc xúi giục và rời khỏi Nam Phi một cách bất hợp pháp. Ảnh: AP. Bà Winnie khi được cho phép thăm ông Nelson lần đầu tiên trong hai năm. Ảnh: Guardian. Vợ cũ của ông Mandela trong thời gian sống lưu vong ở Brandfort năm 1977. Ảnh: Getty Images. Bà Winnie vừa có bài phát biểu tại đám tang của một thanh niên 19 tuổi bị quản ngục đâm chết ở Brandfort năm 1985. Ảnh: AP. Bà Winnie xuất hiện sau khi các cáo buộc chống lại bà bị hủy bỏ năm 1986. Ảnh: Guardian. Winnie Mandela giơ tay khi tham dự lễ tang của 17 người da màu thiệt mạng trong một vụ bạo động ở Johannesburg năm 1986. Ảnh: AP. Bà Winnie “hội ngộ” với Coretta Scott King, vợ của nhà hoạt động dân quyền người Mỹ gốc Phi Martin Luther King Jr, ở Soweto năm 1986. Ảnh: Guardian. Bà Winnie thông báo kế hoạch tổ chức một buổi hòa nhạc ngoài trời gần Soweto để kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 70 của chồng bà năm 1988. Ảnh: AP. Vợ chồng ông Mandela nắm tay nhau rời khỏi nhà tù Victor Verster và vẫy chào đám đông vào năm 1990 ở Paaarl, Nam Phi. Ảnh: Getty. Ông bà Mandela đi dạo trong khu vườn ở Cape Town một ngày sau khi ông Mandela được phóng thích năm 1990. Ảnh: Getty. Vợ chồng cựu Tổng thống Mandela chơi đùa với cháu, Bambata, tại nhà ở Soweto năm 1990. Ảnh: Getty. Bà Winnie bị bắt giữ trong lúc tham gia biểu tình ở Johannesburg để kêu gọi phóng thích các tù nhân tuyệt thực năm 1991. Ảnh: Getty. Winnie Mandela xuất hiện tại tòa án tối cao ở Johannesburg năm 1991. Ảnh: Guardian. Winnie Mandela giơ tay khi rời khỏi tòa án. Bà dính vào bê bối pháp lý với 43 cáo buộc lừa đảo và 25 cáo buộc trộm cắp tài sản công. Ảnh: AP. Bà Winnie tham dự buổi lễ nhằm vinh danh cựu Tổng thống Mandela tại Công viên Tự do ở Pretoria năm 2009. Được biết, bà Winnie và ông Nelson ly thân từ năm 1992 và chính thức ly dị năm 1996. Ảnh: Getty Images. Bà Winnie nắm tay Tổng thống Nam Phi khi đó là ông Jacob Zuma trong phiên khai mạc hội nghị chính sách ANC ở Johannesburg năm 2017. Ảnh: Getty. Mời độc giả xem thêm video: Lễ rước thi hài và viếng ông Mandela tại Phủ Tổng thống Nam Phi hồi năm 2013 (Nguồn: VTC14)

