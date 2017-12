Cuộc đọ súng định mệnh và cái chết bí ẩn của cô gái trẻ xinh đẹp

Francis Crowley sinh ra đúng vào dịp Halloween năm 1911 ở New York. Mẹ của nó là một người Đức trẻ nhập cư, bà chỉ là một người giúp việc, ngay khi nó còn là thai nhi bà đã xin cho nó được vào ở nhà nuôi dưỡng trẻ nhỏ. Thời điểm đó bà đang sống một mình và không có đủ tiền để nuôi dưỡng đứa trẻ.

Bà tự bạch rằng bà không muốn phá vỡ hạnh phúc của mình chỉ vì đứa trẻ. Bà đã cưới một người đàn ông tốt nhưng ông ta lại là người sẵn sàng giết chết bà nếu như ông ta biết về quá khứ đó. Bà tên là Anne Crowley, dù thời điểm đó số tiền bà có được là rất ít ỏi nhưng bà luôn dành tất cả những gì có thể cho con trai của mình. Francis cũng đã được gửi đến trường học nhưng nó lại tỏ ra rất kém cỏi về mọi mặt. Cậu bé cũng là đứa nhỏ nhất trong lớp học, điều đó càng khiến cậu bé trở nên sống nội tâm và cô đơn hơn. Nó học quá kém nên chưa bao giờ vượt qua được kiến thức lớp 3.

Khoảng 12 tuổi, Frank đã đi làm thường xuyên. Nó làm việc trong một nhà máy ở Manhattan và là một nhân viên thực hiện công việc tốt. Mỗi khi nhận được lương, cậu bé thường đem về cho mẹ. Do đó, Anna Crowley không chút mảy may nghi ngờ gì với con trai của mình. Hơn nữa, không giống như nhiều người thời bấy giờ, Frank rất ít khi uống rượu tới mức say xỉn hay hút quá nhiều thuốc.

Francis Crowley khi 12 tuổi.

Tuy vậy, nó bắt đầu đi theo các băng nhóm xã hội đen để học cách trộm cắp. Anh trai của nó, John là một tên trộm xe hơi hoàn hảo, Frank muốn được giống như anh mình. Chính John đã dạy nó cách lái xe và nhanh chóng khiến đứa em của mình mê mẩn với việc lái xe tốc độ cao ngay khi nó còn chưa đủ tuổi. Ngay khi chưa thành niên, Frank đã từng bị bắt vì tội trộm cắp xe. Tuy vậy, nó cũng chưa bao giờ phải ngồi tù. Hàng xóm của nhà Crowley cho biết có lần bị bắt giữ, Frank đã bị cảnh sát đánh đập dã man, vì thế mà cậu bé trở nên căm giận cảnh sát.

Sự thù hận ấy bùng nổ dữ dội hơn khi John bị giết chết trên đường phố Manhattan vào năm 1925. Tuy nhiên, thời gian đầu Frank vẫn tiếp tục trộm cắp ô tô và kiếm về nhiều tiền hơn cho các băng nhóm tội phạm ở Manhattan. Cho đến tháng 2.1931, Crowley đã tham gia vào một vụ đấu súng ngay trước câu lạc bộ Cựu chiến binh Mỹ ở Bronx khiến 3 người đàn ông bị thương nặng. Một thời gian ngắn sau đó, Crowley lại dùng súng bắn bị thương một thám tử đang cố gắng bắt giữ nó cũng ở Manhattan.

Trong khi cảnh sát lo lắng tìm kiếm nó ở khắp mọi nơi thì Crowley đã xuất hiện tại một ngân hàng gần New Rochelle vào buổi trưa. Nó đã cố gắng để thoát khỏi sự truy đuổi của hàng chục cảnh sát. Đó cũng là khoảng thời gian mà Crowley xuất hiện nhiều trên đường phố và luôn mang theo 2 khẩu súng bên mình. Nó sẵn sàng sử dụng súng cho bất cứ tình huống phát sinh nào.