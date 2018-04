Cố vấn An ninh nội địa Mỹ từ chức giữa tâm bão

Vào đầu tuần này, Cố vấn An ninh nội địa của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Thomas Bossert đã bất ngờ từ chức sau nhiều đóng góp cho chính sách bảo vệ an ninh nội địa khỏi các mối đe dọa khủng bố.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết Tổng thống Trump đã bày tỏ biết ơn về sự tận tụy của Cố vấn An ninh nội địa Mỹ Thomas đối với an toàn và an ninh của đất nước.

Cố vấn an ninh nội địa Mỹ, Thomas Bossert vừa từ chức. Ảnh: CNN/TTXVN

Ông Thomas đã đi đầu trong những nỗ lực của Nhà Trắng nhằm bảo vệ an ninh nội địa khỏi các mối đe dọa khủng bố, tăng cường phòng thủ mạng và ứng phó với hàng loạt thảm họa tự nhiên chưa từng có tại Mỹ.