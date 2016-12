Chùm ảnh: Thềm Lễ Giáng sinh, châu Âu “run” trước khủng bố

Khác với không khí Lễ Giáng sinh rộn ràng như mọi năm, năm nay các thành phố lớn ở châu Âu được đặt trong tình trạng báo động cao vì lo sợ có tấn công khủng bố. Và để ngăn vụ xe tải lao vào đám đông tại chợ bán đồ Giáng sinh như ở Berlin, các nhà chức trách ở châu Âu đã tăng cường các biện pháp an ninh như ở một khu chợ Giáng sinh ở Bỉ. Ảnh Sputnik Mọi người phải qua vòng kiểm soát an ninh trước khi vào chợ Giáng sinh ở Strasbourg, đông Pháp. Ảnh Sputnik Các biện pháp an ninh ở những thành phố châu Âu đã được thắt chặt sau khi một xe tải lao vào chợ bán đồ Giáng sinh đông người ở Berlin vào tối 18/12, làm nhiều người chết. Ảnh: Cảnh sát mang theo súng bên mình khi đứng gác tại một khu chợ. Ảnh Sputnik Cảnh sát tuần tra trên các con phố ở Paris, Pháp. Ảnh Sputnik Cảnh sát túc trực tại một ngôi chợ gần Thánh đường Notre-Dame ở Reims. Ảnh Sputnik Sau thảm kịch ở Berlin, biện pháp an ninh tăng cường đã được thiết lập tại những ngôi chợ Giáng sinh ở Salzburg. Ảnh Sputnik Xe cảnh sát tuần tra tại một con phố bán đồ ở trung tâm thành phố Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh Sputnik Cảnh sát Bỉ tuần tra liên tục tại các chợ trước thềm kỳ nghỉ Giáng sinh. Ảnh Sputnik Cảnh sát gác tại chợ Wiener Christkindlmarkt ở Vienna. Ảnh Sputnik Cảnh sát chống khủng bố mang theo súng máy bán tự động đứng gác tại nhà ga Nyugati ở thủ đô Budapest, Hungary. Ảnh Sputnik Chợ Giáng sinh ở Amsterdam, Hà Lan những ngày này. Ảnh Sputnik Cảnh sát ở thành phố Milan tại một khu chợ. Ảnh Sputnik Nữ cảnh sát gác tại cổng chợ ở Magdeburg, Đức. Ảnh Sputnik Các tấm bê tông cỡ lớn được đặt quanh khu chợ Giáng sinh ở Hamburg, bắc Đức. Ảnh Sputnik

Khác với không khí Lễ Giáng sinh rộn ràng như mọi năm, năm nay các thành phố lớn ở châu Âu được đặt trong tình trạng báo động cao vì lo sợ có tấn công khủng bố. Và để ngăn vụ xe tải lao vào đám đông tại chợ bán đồ Giáng sinh như ở Berlin, các nhà chức trách ở châu Âu đã tăng cường các biện pháp an ninh như ở một khu chợ Giáng sinh ở Bỉ. Ảnh Sputnik Mọi người phải qua vòng kiểm soát an ninh trước khi vào chợ Giáng sinh ở Strasbourg, đông Pháp. Ảnh Sputnik Các biện pháp an ninh ở những thành phố châu Âu đã được thắt chặt sau khi một xe tải lao vào chợ bán đồ Giáng sinh đông người ở Berlin vào tối 18/12, làm nhiều người chết. Ảnh: Cảnh sát mang theo súng bên mình khi đứng gác tại một khu chợ. Ảnh Sputnik Cảnh sát tuần tra trên các con phố ở Paris, Pháp. Ảnh Sputnik Cảnh sát túc trực tại một ngôi chợ gần Thánh đường Notre-Dame ở Reims. Ảnh Sputnik Sau thảm kịch ở Berlin, biện pháp an ninh tăng cường đã được thiết lập tại những ngôi chợ Giáng sinh ở Salzburg. Ảnh Sputnik Xe cảnh sát tuần tra tại một con phố bán đồ ở trung tâm thành phố Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh Sputnik Cảnh sát Bỉ tuần tra liên tục tại các chợ trước thềm kỳ nghỉ Giáng sinh . Ảnh Sputnik Cảnh sát gác tại chợ Wiener Christkindlmarkt ở Vienna. Ảnh Sputnik Cảnh sát chống khủng bố mang theo súng máy bán tự động đứng gác tại nhà ga Nyugati ở thủ đô Budapest, Hungary. Ảnh Sputnik Chợ Giáng sinh ở Amsterdam, Hà Lan những ngày này. Ảnh Sputnik Cảnh sát ở thành phố Milan tại một khu chợ. Ảnh Sputnik Nữ cảnh sát gác tại cổng chợ ở Magdeburg, Đức. Ảnh Sputnik Các tấm bê tông cỡ lớn được đặt quanh khu chợ Giáng sinh ở Hamburg, bắc Đức. Ảnh Sputnik