Chùm ảnh dân Mosul bơi lội thỏa thích mặc phiến quân IS

Một bé trai đang tận hưởng giây phút sảng khoái, bình yên ở bể bơi khoáng nóng ở thị trấn Hammam al-Alil trong những ngày đầu tiên nơi này mở cửa kinh doanh trở lại. Ảnh Reuters Các em bé háo hức bơi lội tại một bể nước nóng ở nơi đây. Ảnh Reuters Người đàn ông dính bùn trên hai bàn tay tại khu vực bể bơi khoáng nóng ở nam Mosul. Ảnh Reuters Những người dân Mosul tắm táp ở bể bơi. Ảnh Reuters Người đàn ông ngâm mình trong làn nước. Ảnh Reuters Một cảnh sát Iraq cho biết, các bể bơi khoáng nóng ở đây đã mở cửa vào trưa ngày 3/4 do họ nhận thấy tin thất thiệt cho rằng nhóm khủng bố IS sẽ tấn công trở lại. Ảnh người dân vui thích tắm ở bể bơi nước nóng. Ảnh Reuters Bé trai thích thú khi được tắm ở đây. Ảnh Reuters Ảnh Reuters Còn đây là hình ảnh bể bơi nước nóng bên trong nhà. Ảnh Reuters Cảnh người dân Mosul tắm nước nóng đã quay trở lại sau khi IS bị đánh bật khỏi nơi đây. Ảnh Reuters Niềm vui thích nhỏ nhoi của lũ trẻ ở phía nam thành phố Mosul. Ảnh Reuters

