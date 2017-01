Chùm ảnh bạo loạn nhà tù ở Brazil hôm cuối tuần qua

Vụ bạo loạn nhà tù ở Brazil xảy ra vào lúc 17h ngày 14/1 (chừng 3h sáng ngày 15/1 theo giờ Việt Nam) bởi các băng nhóm trong nhà tù quá tải Alcacuz, bang Rio Grande do Norte xảy ra xô xát. Ảnh: Một sĩ quan cảnh sát vũ trang Brazil đứng gác bên ngoài nhà tù Alcacuz sau khi họ trấn áp được vụ bạo loạn. Ảnh Daily Mail Khói đen bốc lên từ bên trong nhà tù xảy ra bạo loạn khi các băng nhóm đối đầu trong tù đánh nhau. Ảnh Daily Mail Các tù nhân nổi loạn trong vụ bạo động trong nhà tù Brazil đứng trên mái nhà liên tục ném đá xuống dưới. Ảnh Daily Mail Nhân viên cứu hộ đưa thi thể các tù nhân thiệt mạng trong vụ bạo loạn nhà tù Brazil này tới Viện Khoa học Pháp y. Ảnh Daily Mail Một hình ảnh tương tự khác. Người đứng đầu ngành an ninh bang Rio Grande do Norte, ông ông Caio Cesar Bezerra cho biết, sở dĩ họ để sáng hôm sau mới xông vào nhà tù này để tránh xảy ra tình trạng đổ máu do các tù nhân kháng cự. Ảnh: Cảnh đưa thi thể những người thiệt mạng trong vụ việc ra xe. Ảnh Daily Mail Khoảng 26 thi thể đã được nhà chức trách Brazil đưa tới Viện Khoa học Pháp y. Ảnh Daily Mail Hàng loạt xe cảnh sát, cứu thương túc trực bên ngoài nhà tù. Ảnh Daily Mail Người nhà các tù nhân đứng bên ngoài nhà tù để nghe ngóng thông tin. Ảnh Daily Mail Các chuyên gia pháp y làm việc tại hiện trường. Ảnh Daily Mail Cảnh người nhà đứng bên ngoài nhà tù để ngóng tin tức. Ảnh Daily Mail Một hình ảnh tương tự. Ảnh Daily Mail

