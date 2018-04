Chưa thắng, Pháp đã đòi dựng “nhà nước Syria mới”

Theo RT, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, lực lượng Mỹ, Pháp và các đồng minh không nên rời khỏi Syria sau khi cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này kết thúc mà cần phải ở lại để xây dựng một "đất nước Syria mới".



“Chúng ta sẽ phải xây dựng một đất nước Syria mới sau chiến tranh”, Tổng thống Macron phát biểu và nói thêm rằng vai trò của Mỹ là “rất quan trọng” trong quá trình này.

Theo nhà lãnh đạo Pháp, Iran và Tổng thống Syria Bashar Assad nằm trong số những lý do khiến ông cho rằng lực lượng nước ngoài nên ở lại Syria.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Macron đánh giá Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đóng vai trò quan trọng ở Syria thời hậu chiến.

Được biết, Mỹ và đồng minh, trong đó có Pháp, đã khởi động chiến dịch quân sự chống IS vào năm 2014. Ngoài tiến hành các cuộc không kích, liên quân do Mỹ cầm đầu còn hỗ trợ đào tạo và cung cấp vũ khí cho cái gọi là “lực lượng đối lập ôn hòa” ở Syria.

Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump tuyên bố tấn công Syria (Nguồn: Reuters)

Moscow và Tehran cáo buộc Washington không làm được gì trong cuộc chiến chống phiến quân IS mà chỉ bắt tay với các “nhóm khủng bố” nhằm lật đổ Chính phủ Syria. Đáng chú ý, tổ chức khủng bố IS đã trỗi dậy ở Iraq và lan rộng sang đất nước Syria vì sự hỗn loạn gây ra bởi cuộc tấn công Iraq do Mỹ dẫn đầu hồi năm 2003.