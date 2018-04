Chơi trò cảm giác mạnh, nam thanh niên Trung Quốc chết tức tưởi

Nam thanh niên Trung Quốc tử vong khi chơi trò đu quay cảm giác mạnh. Ảnh: Daily Mail.

Ngay lập tức, nam thanh niên được đưa lên xe cứu thương tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Tờ Dahe Daily cho biết, nạn nhân đến từ thị trấn Chu Khẩu.

Một quản lý tại Công viên Xihu cho biết, các doanh nghiệp tư nhân thường thuê không gian trong công viên này để thiết lập, quản lý các khu vui chơi giải trí phục vụ nhu cầu của người dân. Mời độc giả xem video: Nam thanh niên tử vong khi chơi đu quay cảm giác mạnh tại Trung Quốc (Nguồn: Daily Mail)



Được biết, trò chơi đu quay “Flying Eagle” đã tạm thời bị đóng cửa. Cục Giám sát An toàn thành phố Hứa Xương đã yêu cầu toàn bộ các cơ sở trong công viên này phải được kiểm tra an toàn sau vụ tai nạn chết người.

Hiện, cảnh sát Trung Quốc đang mở cuộc điều tra vụ việc.

