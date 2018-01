Chơi nhảy bungee mạo hiểm ở công viên, cô gái 20 tuổi chết thảm

Vào ngày 4/1 vừa qua, một người phụ nữ tên Ciara Romero, 20 tuổi là y tá đến từ Colorado (Mỹ) đã bị ngã khi chơi nhảy bungee tại trung tâm giải trí Get Air at the Silo ở Grand Junction với độ cao là 21m. Theo Daily Sentinel, Sở Lao động của bang Colorado đã làm việc với Head Rush, đơn vị thiết kế và sản xuất trò chơi này và xác nhận rằng không có lý do tiềm ẩn cũng như không tìm thấy những lỗi thiết bị gây ra vụ tai nạn trên.



Nữ y tá qua đời khi chơi trò chơi nhảy bungee ở độ cao 21m. (Ảnh: Internet) Được biết, quy tắc trò chơi mạo hiểm này là những người tham gia phải leo lên tháp cao, sau đó chuyển sang bục bằng gỗ và nhảy ra khỏi đó trong khi cơ thể đang buộc bằng sợi dây thừng. Họ sẽ rơi xuống khoảng 6m và được bắt bởi thiết bị chuyên dụng, sau đó từ từ được đưa xuống mặt đất. Trong một tuyên bố Head Rush chia sẻ với truyền thông Sentinel: “Việc điều tra nguyên nhân cái chết bao gồm việc kiểm tra các thiết bị cùng những hồ sơ về trọng lượng của người chơi, trong đó vận tốc và lực nhảy của từng người được ghi lại rõ ràng. Kết quả kiểm tra cho thấy, thiết bị, dây đai và ba băng khóa còn nguyên vẹn và hoạt động bình thường, không có dấu hiệu bị lỗi”. Trò chơi bungee trong nhà. (Ảnh minh họa)



Tiểu đêm nhiều lần sẽ biến mất nếu bạn biết đến dược liệu thần kì này Suckhoedoisong

Cher Haavind, người phát ngôn của Sở lao động bang Colorado khẳng định, cuộc điều tra về nguyên nhân cái chết của nữ y tá Ciara Romero vẫn đang được gấp rút triển khai. Bà nói rằng sẽ tập trung vào những lời khai của nhân chứng và tiếp tục làm việc với cảnh sát địa phương: “Đây là một tai nạn hiếm hoi và chúng tôi cần xem xét tất cả các nguyên nhân có thể. Đó là lý do tại sao mà cuộc điều tra lại kéo dài hơn so với dự định”.

Trung tâm Get Air at the Silo đã phát thông báo vào thứ 2 (15/1) về tai nạn của Ciara. Họ cảm thấy đau buồn và thông cảm với gia đình, bạn bè của Ciara Romero. Ngoài ra họ cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình về sự mất mát to lớn này. Họ cho biết sẽ hợp tác với cảnh sát Grand Juntion cũng như các tổ chức có liên quan để điều tra vụ việc.