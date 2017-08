Choáng ngợp trước 15 địa danh đẹp khó tin tại Mỹ

1. Thung lũng hoa Tulip ở Skagit, Washington State là 1 trong những địa danh đẹp đến khó tin tại Mỹ: Bắt đầu từ ngày 1/4, hàng trăm ngàn du khách đổ đến các cánh đồng hoa tulip này để chiêm ngưỡng những bông hoa tuyệt đẹp với đủ các màu sắc nằm trên những cánh đồng hoa bát ngát đang vào mùa nở rực rỡ nhất. 2. Bậc thang Haiku ở Oahu, Hawaii: Được gọi là "Cầu thang lên thiên đường", đây là một con đường leo núi mang vẻ đẹp thô sơ và hoang dã. Mặc dù không mở rộng rãi cho du khách tham gia, tuy nhiên, nhiều người vẫn tiếp tục leo lên nó để chiêm ngưỡng vẻ đẹp bình dị của thiên nhiên nơi đây. 3. Thác nước ở Công viên Watkins Glen, New York: Hãy quên thác Niagara đi khi bạn đứng trước thác nước này. Ẩn mình trong vùng Finger Lakes của Bang New York, thác nước này được gọi là thác cầu vồng dường như được nằm trong một thế giới thần tiên giữa phong cảnh thiên nhiên rất thơ mộng. 4. Khu bảo tồn Quốc gia Denali, Alaska: Công viên Quốc gia Denali rộng hơn 2.4 triệu ha, cả một vùng thiên nhiên hoang dã, với những thảm thực vật đa dạng, phong phú. Người ta công viên này như một chiếc vương miện quý giá và viên ngọc của nó là đỉnh núi cao nhất Denali ở độ cao 704 m. Công viên còn là ngôi nhà chung của tất cả các loại động vật hoang dã bản địa bao gồm gấu, sói, hươu, nai, và dê cừu. 5. Vùng Maroon Bells-Snowmass ở Wilderness, Colorado: Đây thực sự là một vùng đất tự nhiên đẹp tuyệt vời. Nằm sâu trong dãy núi Elk của miền Trung Colorado. Cách xa các khu dân cư gần 160km đường bộ trên những con đường mòn, thành phố gần với vùng hoang dã như ở thế giới khác này là Aspen. Toàn bộ khu vực như huyền thoại này trải dài hơn 73.248ha với thung lũng phủ đầy cây cối tràn ngập màu sắc rực rỡ và những đỉnh núi phủ đầy tuyết. Thật là một thiên đường cho du khách. 6. Suối nước nóng ở Grand Prismatic, Wyoming: Bồn tắm tự nhiên với màu sắc như cầu vồng này là suối nước nóng lớn nhất ở Hoa Kỳ và lớn thứ ba trên thế giới. Du khách sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời nơi đây, khi được ngâm mình trong làn nước khoáng nóng tự nhiên và chiêm ngưỡng cảnh đẹp lung linh xung quanh. 7. Vườn quốc gia Zion, Utah: Công viên rộng 59.084ha này có gần như hầu hết các loại cây thiên nhiên hoang dã từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, công viên còn thu hút du khách bởi dãy núi Zion có màu sắc độc đáo dài 24.1km. 8. Hang động Mendenhall Glacier, Alaska: Thung lũng Mendenhall lấp lánh bởi một sông băng dài 19.3km. Nơi này cất giấu một số hang đá cực kỳ siêu thực. Du khách đi theo đường mòn của West Glacier sẽ có cơ hội được ngắm những đám băng đá với vô vàn hình thù kì dị vô cùng hiếm trên thế giới. 9. Giếng thần sấm Thor's Well ở Oregon: Với vẻ đẹp đầy hấp dẫn “cổng địa ngục” trông rất bí ẩn và đầy hiểm nguy. Tuy nhiên, nó chỉ sâu khoảng 6m, và lỗ hút đó được tạo ra khi thủy triều lên, những con sóng sẽ đẩy nước biển vào trong giếng. Sau đó, nước biển dần bị đẩy ra ngoài theo ảnh hưởng của áp lực thủy triều. Cảnh tượng ngoạn mục này thu hút rất nhiều du khách kéo đến chiêm ngưỡng mỗi năm. 10. Antelope Canyon ở Arizona: Hẻm núi rực rỡ này được cấu tạo gồm nhiều lớp địa chất khác nhau, chủ yếu là sa thạch và đá vôi, hẻm núi được chia thành hai phần khác nhau, thường được gọi là "The Crack" và "The Corkscrew". Đây là một bức tranh tự nhiên của màu sắc chỉ có thể khiến du khách thốt lên 2 chữ tuyệt vời. 11. Hẻm Núi Oneonta ở Oregon: Hẻm Núi Oneonta là nơi có bộ sưu tập thực vật thủy sinh và rừng cây rất độc đáo - một số trong đó sẽ không tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác ở Hoa Kỳ. Bao phủ lên dãy núi là các cây dương xỉ và rêu khiến cho hẻm núi mang vẻ đẹp tự nhiên thanh bình. 12. Động Carlsbad Caverns ở New Mexico: Có tổng cộng 119 hang động được tạo thành từ đá vôi và axit sulfuric, đang chờ khám phá tại thiên đường hang động đá này ở New Mexico. 13. Hẻm núi Bryce ở Utah: Bộ sưu tập núi đá thiên nhiên lớn này nổi tiếng với mỏm đá cao mang đủ các hình thù đa dạng, độc đáo nhờ cấu trúc địa chất được hình thành bởi thời tiết khắc nghiệt và sự xói mòn dòng chảy. 14. Vùng Great Smoky Mountains ở Bắc Carolina-Tennessee: Dãy núi Appalachia, Smokies là một dãy núi lớn trải dài dọc Bắc Carolina-Tennessee. Với hơn chín triệu du khách truy cập mỗi năm, đây là công viên quốc gia được truy cập nhiều nhất của Hoa Kỳ bởi vẻ đẹp và sự kỳ vĩ của nó. 15. Vườn Tiểu bang Nā Pali Coast ở Hawaii: Bờ biển Na Pali có lẽ là Công viên Quốc gia duy nhất của Hoa Kỳ không thể tiếp cận bằng xe hơi. tuy nhiên, du khách có thể thăm quan nơi này theo cách tốt nhất là bằng trực thăng. Mặc dù vậy, những ai từng chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi đây đều được mãn nhãn bởi vẻ đẹp lung linh của nó.

1. Thung lũng hoa Tulip ở Skagit, Washington State là 1 trong những địa danh đẹp đến khó tin tại Mỹ: Bắt đầu từ ngày 1/4, hàng trăm ngàn du khách đổ đến các cánh đồng hoa tulip này để chiêm ngưỡng những bông hoa tuyệt đẹp với đủ các màu sắc nằm trên những cánh đồng hoa bát ngát đang vào mùa nở rực rỡ nhất. 2. Bậc thang Haiku ở Oahu, Hawaii: Được gọi là "Cầu thang lên thiên đường", đây là một con đường leo núi mang vẻ đẹp thô sơ và hoang dã. Mặc dù không mở rộng rãi cho du khách tham gia, tuy nhiên, nhiều người vẫn tiếp tục leo lên nó để chiêm ngưỡng vẻ đẹp bình dị của thiên nhiên nơi đây. 3. Thác nước ở Công viên Watkins Glen, New York: Hãy quên thác Niagara đi khi bạn đứng trước thác nước này. Ẩn mình trong vùng Finger Lakes của Bang New York, thác nước này được gọi là thác cầu vồng dường như được nằm trong một thế giới thần tiên giữa phong cảnh thiên nhiên rất thơ mộng. 4. Khu bảo tồn Quốc gia Denali, Alaska: Công viên Quốc gia Denali rộng hơn 2.4 triệu ha, cả một vùng thiên nhiên hoang dã, với những thảm thực vật đa dạng, phong phú. Người ta công viên này như một chiếc vương miện quý giá và viên ngọc của nó là đỉnh núi cao nhất Denali ở độ cao 704 m. Công viên còn là ngôi nhà chung của tất cả các loại động vật hoang dã bản địa bao gồm gấu, sói, hươu, nai, và dê cừu. 5. Vùng Maroon Bells-Snowmass ở Wilderness, Colorado: Đây thực sự là một vùng đất tự nhiên đẹp tuyệt vời. Nằm sâu trong dãy núi Elk của miền Trung Colorado. Cách xa các khu dân cư gần 160km đường bộ trên những con đường mòn, thành phố gần với vùng hoang dã như ở thế giới khác này là Aspen. Toàn bộ khu vực như huyền thoại này trải dài hơn 73.248ha với thung lũng phủ đầy cây cối tràn ngập màu sắc rực rỡ và những đỉnh núi phủ đầy tuyết. Thật là một thiên đường cho du khách. 6. Suối nước nóng ở Grand Prismatic, Wyoming: Bồn tắm tự nhiên với màu sắc như cầu vồng này là suối nước nóng lớn nhất ở Hoa Kỳ và lớn thứ ba trên thế giới. Du khách sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời nơi đây, khi được ngâm mình trong làn nước khoáng nóng tự nhiên và chiêm ngưỡng cảnh đẹp lung linh xung quanh. 7. Vườn quốc gia Zion, Utah: Công viên rộng 59.084ha này có gần như hầu hết các loại cây thiên nhiên hoang dã từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, công viên còn thu hút du khách bởi dãy núi Zion có màu sắc độc đáo dài 24.1km. 8. Hang động Mendenhall Glacier, Alaska: Thung lũng Mendenhall lấp lánh bởi một sông băng dài 19.3km. Nơi này cất giấu một số hang đá cực kỳ siêu thực. Du khách đi theo đường mòn của West Glacier sẽ có cơ hội được ngắm những đám băng đá với vô vàn hình thù kì dị vô cùng hiếm trên thế giới. 9. Giếng thần sấm Thor's Well ở Oregon: Với vẻ đẹp đầy hấp dẫn “cổng địa ngục” trông rất bí ẩn và đầy hiểm nguy. Tuy nhiên, nó chỉ sâu khoảng 6m, và lỗ hút đó được tạo ra khi thủy triều lên, những con sóng sẽ đẩy nước biển vào trong giếng. Sau đó, nước biển dần bị đẩy ra ngoài theo ảnh hưởng của áp lực thủy triều. Cảnh tượng ngoạn mục này thu hút rất nhiều du khách kéo đến chiêm ngưỡng mỗi năm. 10. Antelope Canyon ở Arizona: Hẻm núi rực rỡ này được cấu tạo gồm nhiều lớp địa chất khác nhau, chủ yếu là sa thạch và đá vôi, hẻm núi được chia thành hai phần khác nhau, thường được gọi là "The Crack" và "The Corkscrew". Đây là một bức tranh tự nhiên của màu sắc chỉ có thể khiến du khách thốt lên 2 chữ tuyệt vời. 11. Hẻm Núi Oneonta ở Oregon: Hẻm Núi Oneonta là nơi có bộ sưu tập thực vật thủy sinh và rừng cây rất độc đáo - một số trong đó sẽ không tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác ở Hoa Kỳ. Bao phủ lên dãy núi là các cây dương xỉ và rêu khiến cho hẻm núi mang vẻ đẹp tự nhiên thanh bình. 12. Động Carlsbad Caverns ở New Mexico: Có tổng cộng 119 hang động được tạo thành từ đá vôi và axit sulfuric, đang chờ khám phá tại thiên đường hang động đá này ở New Mexico. 13. Hẻm núi Bryce ở Utah: Bộ sưu tập núi đá thiên nhiên lớn này nổi tiếng với mỏm đá cao mang đủ các hình thù đa dạng, độc đáo nhờ cấu trúc địa chất được hình thành bởi thời tiết khắc nghiệt và sự xói mòn dòng chảy. 14. Vùng Great Smoky Mountains ở Bắc Carolina-Tennessee: Dãy núi Appalachia, Smokies là một dãy núi lớn trải dài dọc Bắc Carolina-Tennessee. Với hơn chín triệu du khách truy cập mỗi năm, đây là công viên quốc gia được truy cập nhiều nhất của Hoa Kỳ bởi vẻ đẹp và sự kỳ vĩ của nó. 15. Vườn Tiểu bang Nā Pali Coast ở Hawaii: Bờ biển Na Pali có lẽ là Công viên Quốc gia duy nhất của Hoa Kỳ không thể tiếp cận bằng xe hơi. tuy nhiên, du khách có thể thăm quan nơi này theo cách tốt nhất là bằng trực thăng. Mặc dù vậy, những ai từng chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi đây đều được mãn nhãn bởi vẻ đẹp lung linh của nó.