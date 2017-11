Choáng ngợp những lễ cưới “đình đám” của Hoàng gia Anh

Đám cưới trong Hoàng gia Anh luôn được tổ chức long trọng và thu hút sự quan tâm của không chỉ người dân trong nước Anh mà còn trên toàn thế giới. Cách đây 70 năm, vào ngày 20/11, lễ cưới của Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip đã diễn ra tại Tu viện Westminster trong niềm hân hoan của người dân nước này. Ảnh: AP. Trong ngày trọng đại, cô dâu Elizabeth khoác lên người một bộ váy cưới lụa ngà voi được đính bởi hàng nghìn hạt ngọc trai. Ảnh: PopSugar. Lễ cưới của Nữ hoàng Anh tương lai khi đó đã được phát sóng trên đài phát thanh để hàng triệu thính giả có thể theo dõi. Ngoài ra, 2.500 vị khách, trong đó có sáu vị vua và bảy nữ hoàng, đã tới dự lễ cưới ở Tu viện Westminster. Ảnh: Getty Images. Tiếp đến, “đám cưới thế kỷ” của Thái tử Charles, con trai của Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip, với Công nương Diana diễn ra vào ngày 29/7/1981 tại nhà thờ St. Paul. Ước tính, khoảng 750 triệu người trên khắp thế giới đã theo dõi lễ cưới này qua ti vi và hàng triệu người đã xếp hàng dọc đoạn đường từ điện Clarence House đến nhà thờ St Paul để được tận mắt ngắm nhìn cô dâu xinh đẹp. Ảnh: Wikipedia. Tổng chi phí tổ chức hôn lễ của Thái tử Charles và Công nương Diana rơi vào khoảng 30 triệu bảng Anh, với hàng nghìn cảnh sát và nhân viên lực lượng vũ trang được triển khai trên đường phố London để đảm bảo an ninh. Ảnh: Express. Ngoài ra, váy cưới của của Công nương Diana, được đính hàng nghìn viên ngọc trai, có trị giá lên tới 12.000 bảng Anh (tương đương 41.000 bảng hiện nay). Ảnh: Daily Mail. Ngày 29/4/2011, lễ cưới của Hoàng tử William, Công tước xứ Cambridge, và Kate Middleton, cô gái có xuất thân từ thường dân, đã diễn ra tại Tu viện Westminster. Theo ước tính, lễ cưới của Hoàng tử William đã thu hút 2 tỉ người xem trên toàn thế giới và 24,5 triệu người đã có mặt để theo dõi sự kiện này tại Anh. Ảnh: Daily Express. Được biết, lễ cưới của Hoàng tử William và Công nương Kate được tổ chức làm hai buổi tại Cung điện Buckingham: Một bữa trưa theo kiểu truyền thống cho hơn 600 khách mời gồm các quan chức do Nữ hoàng Anh chủ trì, và một tiệc tối thân mật dành cho gần 300 khách mời là bạn bè, gia đình người thân. Ảnh: Today.com. Và sắp tới đây thế giới lại tiếp tục được chứng kiến thêm một đám cưới hoành tráng trong Hoàng gia Anh khi Hoàng tử Harry kết hôn với nữ diễn viên xinh đẹp Meghan Markle vào đầu năm 2018. Ảnh: People.com. Theo CNN, ước tính, số tiền chi cho đám cưới của Hoàng gia Anh sẽ phải từ 6 con số trở lên. Tờ New York Daily News dự đoán, tổng chi phí cho đám cưới của Hoàng tử Harry sắp tới có thể lên đến 20 triệu bảng Anh. Ảnh: Hello Magazine. Còn theo CBS News, chi phí tổ chức đám cưới này sẽ rơi vào khoảng 34 triệu USD, trong đó có 32 triệu USD dành cho an ninh. Ảnh: ABC News. Mời quý độc giả xem video: Hoàng tử Harry tiết lộ về màn cầu hôn bạn gái Meghan Markle (Nguồn: Daily Mail)

