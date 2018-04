Choáng ngợp khu mua sắm xa xỉ bậc nhất New York

Khu mua sắm sang trọng nhất New York, Brookfield Place, tọa lạc ở Manhattan, đối diện với Trung tâm Thương mại Thế giới. (Nguồn ảnh: Business Insider) Trung tâm thương mại Brookfield Place là nơi đặt văn phòng của nhiều công ty như Công ty American Epresss hay Ngân hàng Mỹ,... ...cùng với đó là rất nhiều cửa hàng với những thương hiệu nổi tiếng. Những cửa hàng với thương hiệu nổi tiếng như Diane von Furstenberg, Hermès, Burberry, Salvatore Ferragamo,... ...hay Louis Vuitton và Gucci. Các nhân viên an ninh đứng gác tại lối vào hầu hết các cửa hiệu. Công ty Saks Fifth Avenue nằm trong trung tâm thương mại này. Trung tâm thương mại Brookfield Place thu hút khách du lịch và hàng nghìn người làm việc trong tòa nhà cũng như các văn phòng gần đó. Winter Garden có lẽ là khu vực ấn tượng nhất của Brookfield Place. Khu vực này có rất nhiều cây cọ, bàn ghế để khách hàng đến Brookfield Place có thể ngồi nghỉ và thư giãn. Từ Winter Garden, người ta có thể nhìn ra sân trượt băng Brookfield. Có hai khu vực bán đồ ăn riêng biệt ở Brookfield. Đầu tiên là khu Hudson Eats, nơi tập trung các nhà hàng như Umami Burger, Dos Toros Taqueria và Sprinkles Cupcakes. Khu ăn uống còn lại được gọi là Le District rộng 2.787 m2. Le District có tiệm bánh, quán bar, quán cà phê và cửa hàng bán hoa,... Winter Garden gần như lúc nào cũng đông đúc. Mời đọc giả xem thêm video: Choáng ngợp với trung tâm mua sắm lớn nhất hành tinh (Nguồn: VTC14)

