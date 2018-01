Choáng cuộc sống “sang chảnh” của con nhà giàu thủ đô Iran

Các cậu ấm cô chiêu con nhà giàu Iran thường phô trương sự giàu có của họ qua những bức ảnh được đăng tải trên tài khoản Instagram “Rich Kids of Tehran”. Ảnh: BI. Hàng loạt món đồ hàng hiệu, đắt tiền thường xuyên xuất hiện trên tài khoản Instagram này. Ảnh: BI. Họ cũng hay “khoe” những chiếc xe hơi đắt tiền để chứng minh sự giàu có. Ảnh: BI. Các cậu ấm cô chiêu con nhà giàu ở thủ đô Tehran tận hưởng cuộc sống sung sướng mà nhiều người mơ ước. Ảnh: BI. Họ sống trong những tòa biệt thự sang trọng với đầy đủ tiện nghi, bể bơi,...Ảnh: BI. Du lịch là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của những đứa trẻ nhà giàu này. Ảnh: BI. Họ cũng thích chụp ảnh “tự sướng” để khoe khoang sự giàu có trên mạng. Ảnh: BI. Những cuộc ăn chơi và bữa tiệc xa xỉ của nhóm Rich Kids of Tehran khiến mọi người phải choáng ngợp. Ảnh: BI. “Chúng tôi chỉ muốn cho thế giới thấy đời sống sang trọng của người dân thủ đô Tehran”, nhóm Rich Kids of Tehran cho biết. Ảnh: BI. Nhiều siêu xe xếp hàng trên đường phố khiến không ít người phải ghen tỵ. Ảnh: BI. Saman Ghasemzadeh là một trong những ngôi sao nổi tiếng trên Instagram của Iran, thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi. Ảnh: BI. Mời độc giả xem thêm video về nô lệ trẻ em ở Ấn Độ (Nguồn: CNN)

