Chiến trường Iraq hoàn toàn sạch bóng phiến quân IS?

Theo CNN, ngày 17/11, các lực lượng Iraq đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn Rawa thuộc tỉnh Anbar từ tay phiến quân IS. Ảnh: FNA. Rawa được biết đến là thị trấn cuối cùng nằm dưới sự chiếm đóng của phiến quân IS tại Iraq. Sau thắng lợi mới nhất của lực lượng Iraq, các tay súng IS đã gần như đã bị quét sạch hoàn toàn khỏi quốc gia Trung Đông này. Ảnh: FNA. Lá cờ Iraq tung bay trên đường phố Rawa sạch bóng phiến quân IS. Ảnh: FNA. “Việc tái chiếm Rawa chỉ trong vài giờ phản ánh sức mạnh và sự dũng cảm của các lực lượng vũ trang cũng như việc xây dựng kế hoạch tác chiến thành công”, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi phát biểu. Ảnh: FNA. Thị trấn Rawa đã bị tàn phá nặng nề trong thời gian IS chiếm đóng nơi này. Ảnh: FNA. Được biết, chiến dịch giải phóng Rawa được tiến hành sau khi các tay súng IS bị đánh bật khỏi thành trì Al-Qaim trước đó. Cả Rawa và Qaim đều nằm ở phía tây Iraq và gần biên giới với Syria. Ảnh: FNA. Có thể nói, việc tái chiếm Rawa đã chấm dứt sự chiếm đóng đất đai của tổ chức khủng bố IS tại Iraq, đánh dấu sự sụp đổ của bọn chúng tại quốc gia Trung Đông này. Ảnh: FNA. Sau khi Rawa được giải phóng, nhiều dân thường đã trở về quê nhà để bắt đầu lại cuộc sống. Tuy nhiên, họ vẫn còn phải đối mặt với khó khăn dài trước mắt. Ảnh: FNA. Lực lượng Iraq cắm cờ tại một tượng đài ở Rawa. Ảnh: FNA. Mặc dù Iraq đã được giải phóng, người dân nước này vẫn rất cần viện trợ nhân đạo của cộng đồng quốc tế. Ảnh: FNA. “Trên khắp đất nước, hơn 11 triệu người vẫn cần viện trợ nhân đạo khi họ bắt đầu xây dựng lại cuộc sống sau chiến tranh”, Wendy Taeuber đến từ Ủy ban Cứu trợ Quốc tế (IRC) cho biết. Ảnh: FNA. Một cây cầu bị hư hại ở Rawa. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, các cuộc giao tranh tại Iraq đã khiến gần 40 nghìn dân thường thiệt mạng. Ảnh: FNA.

