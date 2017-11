Chiến sự Syria: Phiến quân IS “thất bại nhục nhã” ở Đông Homs

Theo Al Masdar News hôm 28/11, phiến quân IS đã hứng chịu thất bại nặng nề trong cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào các vị trí của Quân đội Syria tại thành phố chiến lược Al-Sukhnah ở tỉnh Homs, miền Trung Syria. Ảnh: AMN. Được biết, sau khi tiến hành một loạt vụ đánh bom xe liều chết mở đường, các tay súng IS định tràn vào thành phố Al-Sukhnah. Tuy nhiên, lực lượng chính phủ Damascus đã nhanh chóng đập tan cuộc tấn công này. Ảnh: THX. Trong khi đó tại chiến trường Deir Ezzor, Quân đội Syria tiếp tục giành được những thắng lợi lớn trước phiến quân IS ở phía đông nam tỉnh này, giải phóng nhiều thị trấn nằm giữa thành phố Albu Kamal và Al-Mayadeen khỏi tay tổ chức khủng bố IS. Ảnh: Mehr News. Tại Đông Bắc Hama, các binh sĩ Syria và Lực lượng phòng vệ dân sự (NDF) đã giành lại quyền kiểm soát ngôi làng Mustarihah từ tay nhóm liên minh thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham (HTS) và đã bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm giải phóng ngôi làng chiến lược al-Rahijan. Ảnh: SF. Trước đó, ngày 27/11, phiến quân HTS đã chiếm được ba ngôi làng Abu ‘Ajwah, Rasm Sakkaf và Shayhat Hamra ở Đông Bắc Hama từ tay nhóm khủng bố IS. Ảnh: SF. Theo hãng thông tấn Fars (Iran), phiến quân HTS đã điều lượng lớn quân tiếp viện và trang thiết bị quân sự tới khu vực phía tây nam thủ đô Damascus để ngăn cản đà tiến công của Quân đội Syria ở khu Beit Jinn. Ảnh: FNA. Cũng theo hãng Fars, Mỹ được cho là tiếp tục cung cấp vũ khí cho Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tại Syria, mặc dù trước đó Washington đã cam kết với Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chấm dứt việc vũ trang cho các tay súng người Kurd. Ảnh: FNA. Theo AMN, một tài liệu của phiến quân IS được phát hiện gần đây cho thấy, nhóm khủng bố IS và lực lượng SDF do Mỹ hậu thuẫn đã nhất trí một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tháng tại tỉnh Al-Hasakah. Ảnh: AMN. Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin ngoại giao ngày 28/11 cho biết, phái đoàn chính phủ Syria sẽ tham gia vào vòng hòa đàm Syria lần thứ 8 tại Geneva diễn ra vào ngày 29/11. Ảnh: Time. Mời quý độc giả xem video: Quân đội Syria tiếp tục chiến đấu chống các nhóm khủng bố ở Aleppo (Nguồn: FNA)

