Chỉ huy vong mạng, phiến quân IS tháo chạy khỏi Deir Ezzor

Trong diễn biến mới của tình hình chiến sự Trung Đông, hãng tin Fars News (Iran) đưa tin ngày 13/11, hàng chục tay súng IS, trong đó có nhiều chỉ huy cấp cao của bọn chúng, đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của Quân đội Syria ở tỉnh Deir Ezzor. Ảnh: AMN. Cũng trong ngày 13/11, hơn 100 tay súng khủng bố đã bỏ mạng trong các cuộc đánh giết lẫn nhau giữa phiến quân Nouralddeen al-Zinki và liên minh thánh chiến Tahrir al-Sham Hay'at (HTS) ở tỉnh Aleppo và Idlib. Ảnh: FNA. Tại Hama, ngày 12/11, Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát nhiều ngôi làng và đỉnh đồi chiến lược ở đông bắc tỉnh từ tay các nhóm khủng bố. Ảnh: FNA. Trong khi đó, một nguồn tin người Kurd ngày 12/11 cho biết, binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ vượt sông Nahr al-Aswad và tràn qua biên giới thị trấn trọng yếu Afrin gần ngôi làng Akbas ở Aleppo. Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang xây dựng một cây cầu bắc qua sông Nahr và muốn lập các chốt quân sự trong khu vực này. Ảnh: FNA. Trong diễn biến khác, tại miền bắc tỉnh Deir Ezzor, liên quân Mỹ bị tố không kích trúng một xe cứu thương khiến 10 dân thường thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Ảnh: FNA. South Front dẫn nguồn tin cho hay, ngày 12/11, chính phủ Syria và phe đối lập đã đạt được thỏa thuận mở một phần đường cao tốc chiến lược Aleppo-Damascus (M5), qua đó cho phép việc lưu thông hàng hóa giữa các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ và phe đối lập ở miền bắc Syria. Ảnh: SF. Ngày 13/11, Quân đội Syria được cho là đã giành lại quyền kiểm soát nhiều làng mạc và đỉnh đồi từ tay phiến quân IS trên đường tiến đánh thành phố chiến lược Albu Kamal. Ảnh: AMN. Theo DEBKAfile, Mỹ đang xây dựng một căn cứ quân sự mới ở tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, cách thành phố a-Qaim mới được giải phóng khoảng 20 km. Ảnh: Radio Pakistan. Hôm 12/11, hàng nghìn người dân Yemen đã đổ ra đường phố thủ đô Sanaa để biểu tình phản đối sự can thiệp của liên minh Ả-rập vào nội bộ nước này, đồng thời kêu gọi liên minh Ả-rập dỡ bỏ lệnh phong tỏa cửa khẩu biên giới, đường biển và không phận. Ảnh: AMN.

