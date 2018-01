Châu Phi phản đối phát biểu gây sốc của Tổng thống Trump

Chính giới và người dân nhiều nước châu Phi đã chỉ trích gay gắt phát biểu mới nhất mà họ cho là mang tính miệt thị và phân biệt chủng tộc của Tổng thống Trump về đất nước của họ.



Trong một tuyên bố đưa ra ngày 12/1, Liên minh châu Phi (AU) với 55 nước thành viên đã lên án các phát biểu của ông chủ Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington DC. ngày 15/11/2017.

Theo nữ phát ngôn viên của Tổng Thư ký AU, bà Ebba Kalondo, những ngôn từ khiếm nhã của Tổng thống Trump khi bình luận về các nước châu Phi là sự phân biệt chủng tộc không thể chối cãi, gây tổn hại tới thực tế lịch sử là rất nhiều người dân nô lệ châu Phi đã tới Mỹ để lao động và nước Mỹ ngày này là một minh chứng rõ ràng về việc những người di cư có thể tạo dựng nên một đất nước, một dân tộc.

Liên hợp quốc cũng chỉ trích phát biểu "gây sốc, đáng xấu hổ và phân biệt chủng tộc" của Tổng thống Trump.

Trong khi đó, Botswana đã triệu Đại sứ Mỹ tại nước này tới để phản đối. Đảng cầm quyền Đại hội Dân tộc Phi (ANC) tại Nam Phi đã ra tuyên bố bác bỏ các bình luận của Tổng thống Trump, đồng thời khẳng định nước Mỹ cũng đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nội tại như hàng triệu người thất nghiệp, không được tiếp cận các dịch vụ y tế cũng như giáo dục.

Theo hai tờ báo nổi tiếng của Mỹ là The Washington Post và The New York Times, Tổng thống Trump đã đưa ra những bình luận khiếm nhã trong cuộc họp với các nghị sĩ về vấn đề cải cách di cư.

Tuy nhiên, trong bình luận nhất trên tài khoản Twitter của mình về vấn đề này, Tổng thống Trump thừa nhận lập trường cứng rắn trong vấn đề nhập cư, nhưng khẳng định không dùng từ ngữ miệt thị.