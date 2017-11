Chân dung hai thủy thủ tàu ngầm Argentina mất tích may mắn thoát nạn

Theo báo Daily Mail, hai thủy thủ Rene Humberto Vilte và Adrian Rothlisberger đã không lên tàu ngầm Argentina mất tích vì lý do cá nhân. Ảnh: Reuters. Nguồn tin cho hay, lẽ ra, thủy thủ Vilte nằm trong danh sách thành viên thủy thủ đoàn làm nhiệm vụ trên chuyến đi "định mệnh" của tàu ngầm ARA San Juan. Tuy nhiên, anh đã được phép rời tàu sau khi nhận được tin mẹ ốm phải nhập viện. Ảnh: Daily Mail. Thủy thủ Vilte vội vàng đến bệnh viện ở Jujury để chăm sóc mẹ. Sau đó, anh lên máy bay trở về nhà ở Mar del Palta. Ảnh: Daily Mail. Được biết, Vilte đã rất sốc khi nghe tin con tàu San Juan chở 44 thủy thủ mất tích. Anh nói rằng mẹ đã cho anh cơ hội sống thứ hai. Ảnh: Daily Mail. Thủy thủ Vilte đã thay đổi ảnh đại diện trên trang Facebook cá nhân bằng hình huy hiệu của tàu cùng một dải khăn đen. Ảnh: Daily Mail. Người may mắn còn lại là thủy thủ Adrian Rothlisberger, 26 tuổi. Bà Sandra Alvares, mẹ của Andrian, chia sẻ con trai bà may mắn thoát nạn vì rời tàu vào phút chót. Ảnh: Daily Mail. Được biết, Adrian đã nộp đơn xin nghỉ phép vài ngày với cấp trên vì cần thời gian hoàn thành thủ tục mua căn hộ mới và được cấp trên chấp thuận ngay trước khi tàu bắt đầu hải trình. Ảnh: Daily Mail. Adrian cũng rất sốc sau khi nhận được tin tàu ARA San Juan mất tích trên biển và có thể một vụ nổ đã xảy ra. Bà Sandra đã phải rời nhà riêng ở Villa Angela đến Mar del Plata để chăm sóc cho Andria. Ảnh: Daily Mail. Ảnh chụp Adrian cùng các đồng nghiệp trước đó. Ảnh: Daily Mail. Mời quý độc giả xem video: Quá trình tìm kiếm tàu ngầm ARA San Juan của Hải quân Argentina. (Nguồn CNN)

Theo báo Daily Mail, hai thủy thủ Rene Humberto Vilte và Adrian Rothlisberger đã không lên tàu ngầm Argentina mất tích vì lý do cá nhân. Ảnh: Reuters. Nguồn tin cho hay, lẽ ra, thủy thủ Vilte nằm trong danh sách thành viên thủy thủ đoàn làm nhiệm vụ trên chuyến đi "định mệnh" của tàu ngầm ARA San Juan. Tuy nhiên, anh đã được phép rời tàu sau khi nhận được tin mẹ ốm phải nhập viện. Ảnh: Daily Mail. Thủy thủ Vilte vội vàng đến bệnh viện ở Jujury để chăm sóc mẹ. Sau đó, anh lên máy bay trở về nhà ở Mar del Palta. Ảnh: Daily Mail. Được biết, Vilte đã rất sốc khi nghe tin con tàu San Juan chở 44 thủy thủ mất tích . Anh nói rằng mẹ đã cho anh cơ hội sống thứ hai. Ảnh: Daily Mail. Thủy thủ Vilte đã thay đổi ảnh đại diện trên trang Facebook cá nhân bằng hình huy hiệu của tàu cùng một dải khăn đen. Ảnh: Daily Mail. Người may mắn còn lại là thủy thủ Adrian Rothlisberger, 26 tuổi. Bà Sandra Alvares, mẹ của Andrian, chia sẻ con trai bà may mắn thoát nạn vì rời tàu vào phút chót. Ảnh: Daily Mail. Được biết, Adrian đã nộp đơn xin nghỉ phép vài ngày với cấp trên vì cần thời gian hoàn thành thủ tục mua căn hộ mới và được cấp trên chấp thuận ngay trước khi tàu bắt đầu hải trình. Ảnh: Daily Mail. Adrian cũng rất sốc sau khi nhận được tin tàu ARA San Juan mất tích trên biển và có thể một vụ nổ đã xảy ra. Bà Sandra đã phải rời nhà riêng ở Villa Angela đến Mar del Plata để chăm sóc cho Andria. Ảnh: Daily Mail. Ảnh chụp Adrian cùng các đồng nghiệp trước đó. Ảnh: Daily Mail. Mời quý độc giả xem video: Quá trình tìm kiếm tàu ngầm ARA San Juan của Hải quân Argentina. (Nguồn CNN)