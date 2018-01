Chân dung đao phủ IS khét tiếng vừa “sa lưới” ở Mosul

Theo báo Daily Mail ngày 2/1, lực lượng an ninh Iraq đã bắt giữ Abu Omer, một tên đao phủ IS khét tiếng, tại thành phố Mosul hồi tuần trước. Ảnh: ABNA 24. Vụ bắt giữ diễn ra sau khi lực lượng an ninh Iraq nhận được tin báo về nơi ẩn náu của Abu Omer từ người dân địa phương. Ảnh: Daily Mail. Tên Abu Omer, kẻ đồ tể với bộ râu trắng từng reo rắc nỗi sợ kinh hoàng, được cho là xuất hiện trong nhiều đoạn video hành quyết công khai man rợ của phiến quân IS những năm qua. Ảnh: ABNA 24. Hồi tháng 3/2015, tổ chức khủng bố IS đã đăng tải hình ảnh ớn lạnh về một vụ hành quyết công khai man rợ trước sự chứng kiến của đám đông. Trong đó, nhóm IS đã xử tử một người đàn ông “đồng tính” bằng hình thức chặt đầu. Ảnh: Tên đao phủ IS, được cho là Abu Omer, đọc to “tội trạng” của những người sắp bị chúng hành hình. Ảnh: NC. Một vụ hành quyết công khai khác có mặt tên đao phủ râu trắng Abu Omer. Ảnh: NC. Người đàn ông bị quỳ gối, bịt mắt trong một vụ hành quyết công khai khác của tổ chức khủng bố IS. Đứng ngay sau được cho là tên Abu đang thông báo trước đám đông qua chiếc microphone. Ảnh: NC. Trước đó, hồi tháng 7/2017, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố thành phố Mosul được được giải phóng khỏi tay phiến quân IS. Tuy nhiên, thành phố lớn thứ hai Iraq này đã bị tàn phá nặng nề trong thời gian bị IS chiếm đóng. Ảnh: AP. Liên Hợp Quốc ước tính, 40.000 ngôi nhà cần được xây mới hoặc tu sửa ở Mosul, nơi từng có 2 triệu dân sinh sống. Hiện tại, khoảng 600.000 người không thể trở lại thành phố này. Ảnh: AP. Mời độc giả xem video: Quân đội Iraq giải phóng hoàn toàn lãnh thổ khỏi phiến quân IS (Nguồn: South Front/Youtube).

