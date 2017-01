Cảnh tượng IS đánh bom xe tự sát khắp thành phố Mosul

Daily Mail đưa tin, phiến quân IS đã thực hiện nhiều vụ đánh bom xe tự sát ở Mosul trong bối cảnh quân đội Iraq tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố này từ tay nhóm khủng bố. Các thiết bị nổ được cài trên xe do những kẻ đánh bom liều chết của IS điều khiển nhằm vào những căn cứ của lực lượng Iraq ở phía đông thành phố Mosul. Quả cầu lửa khổng lồ sau khi một chiếc xe bom phát nổ. Đoạn video quay từ máy bay không người lái ghi lại các vụ IS đánh bom xe tự sát ở Mosul được công bố ngày 3/1. Ngày 5/1, quân đội Iraq đã thông báo về một chiến dịch quân sự mới nhằm giải phóng các thị trấn mà IS chiếm đóng gần biên giới với Syria. Khói bụi bốc lên sau vụ tấn công tự sát do nhóm IS thực hiện. Theo tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), tổ chức khủng bố IS tấn công cả dân thường ở Mosul một cách bừa bãi. Trong khi đó, lực lượng Iraq và liên quân Mỹ đang nỗ lực quét sạch nhóm khủng bố khỏi thành phố. Một số vụ tấn công của IS diễn ra tại khu vực nơi các lực lượng quân đội Iraq đang đồn trú hoặc nhà dân trong vùng đông dân cư. Được biết, các lực lượng Iraq đã giành lại quyền kiểm soát phần lãnh thổ rộng lớn trong nước từ tay phiến quân IS. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

