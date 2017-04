Cảnh tan hoang ở thành phố Mosul trong chiến tranh

Một nhà ga ở thành phố Mosul bị hư hại nặng nề trong chiến tranh. Người dân mang theo đồ đạc đi bộ trên một con đường ở khu vực do lực lượng Iraq kiểm soát tại thành phố lớn thứ hai Iraq. Người đàn ông đẩy xe đi qua khu vực đổ nát ở Mosul. Khói bốc lên từ khu vực Thành cổ Mosul trong cuộc giao tranh giữa các lực lượng Iraq và phiến quân IS. Cảnh tượng hoang tàn nhìn từ sân bay Mosul. Ngôi nhà này gần như bị phá hủy hoàn toàn trong chiến tranh ở Mosul. Chiếc xe buýt bị bỏ lại trên đường phố Mosul. Một góc bên trong viện bảo tàng ở thành phố Mosul ngày 2/4/2017. Bé trai Iraq ngồi giữa đống đổ nát ở Tây Mosul trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa quân đội Iraq và phiến quân IS vẫn tiếp diễn. Quang cảnh thành phố Mosul hoang tàn trong chiến tranh nhìn từ trên cao. Một gia đình Iraq kiểm tra ngôi nhà bị hư hại. Khung cảnh đổ nát ở Tây Mosul. Người đàn ông Iraq hút thuốc trong lúc chờ được vào khu trại tị nạn Hamam al-Alil, phía nam thành phố Mosul. Những người dân Iraq chạy loạn chờ nhận thực phẩm được phân phát miễn phí ở Tây Mosul. (Nguồn ảnh: Reuters)

