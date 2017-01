Cảnh tan hoang ở thành phố cổ Nimrud bị IS tàn phá

Daily Mail ngày 31/12 đăng tải loạt ảnh về cảnh tượng tan hoang ở thành phố cổ Nimrud 3.000 năm tuổi của Iraq. Được biết, ngày 13/11/2016, quân đội Iraq đã giành lại quyền kiểm soát thành phố cổ Nimrud vốn bị phiến quân IS chiếm đóng suốt hai năm. Tuy nhiên, các khu di tích lịch sử ở Nimrud đều đã bị nhóm khủng bố phá hủy trong thời gian chúng chiếm đóng nơi này. Nhà khảo cổ Iraq Layla Salih đang kiểm tra những gì còn sót lại của bức tượng Lamassu bị phá hủy. Sami Al-Khoja, đến từ tổ chức UNESCO, ngồi nghỉ tại khu vực thành cổ Nimrud bị tàn phá. Những dấu tích còn lại của khu di tích lịch sử ở Nimrud. Nhà khảo cổ Iraq Layla Salih (trái) trao đổi với đại diện UNESCO tại Iraq Louse Haxthausen khi đứng giữa đống đổ nát tại một trong những tòa nhà bị phá hủy ở Nimrud. Một tướng quân đội Iraq đứng tại lối vào cung điện Northwest Palace bị tàn phá ở thành phố cổ hàng nghìn năm tuổi của Iraq. Bà Louise Haxthausen ghi lại cảnh tượng đổ nát tại một khu di tích ở Nimrud. Được biết, thành phố cổ Nimrud, từng là thủ phủ của đế chế Assyrian, nằm bên bờ phía đông của sông Tigris, cách thành phố Mosul khoảng 30 km về phía nam. Hồi năm 2015, tổ chức khủng bố IS từng tung đoạn video ghi lại cảnh chúng phá hủy cổ vật, các bức tượng và tranh treo tường,...tại thành phố cổ Nimrud. Hình ảnh được chụp từ đoạn video mà phiến quân IS đăng tải lên mạng hồi tháng 4/2015. Trong ảnh, các tay súng IS đang phá hủy một bức tượng Lamassu lớn bằng đá. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

