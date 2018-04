Căn cứ T-4 Syria bị tấn công, IS “thừa nước đục thả câu”

Theo hãng Fars (Iran), kênh truyền hình Al-Mayadeen dẫn nguồn tin địa phương ngày 9/4 cho biết, phiến quân IS đã tấn công dữ dội các căn cứ của Quân đội Syria và cố tìm cách tiến vào khu vực Sabaa Bayar cùng trạm bơm T2 trên sa mạc nằm giữa Tây Deir Ezzor và Đông Homs. Ảnh: AMN. “Vụ đột kích của nhóm khủng bố IS diễn ra chỉ vài giờ sau khi căn cứ không quân T4 của Syria ở Bắc Homs bị oanh kích”, nguồn tin nói thêm. Ảnh: zamanalwsl.net. Liên quan đến vụ tấn công căn cứ T-4, hãng thông tấn SANA đưa tin, có một số binh sĩ Syia thương vong trong vụ không kích được cho là do Israel tiến hành. Ảnh: SF. Ngoài ra, theo South Front, ít nhất 12 binh sĩ Iran thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương trong vụ oanh kích căn cứ T-4 ở Homs vừa qua. Ảnh: SF. Một nguồn tin quân sự ở căn cứ không quân T4 tiết lộ, lực lượng Iran đã bị tổn thất một lượng lớn trang thiết bị trong khu vực này. Ảnh: SF. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, tại Damascus, Quân đội Syria đã điều quân tiếp viện để chuẩn bị cho chiến dịch quân sự sắp tới nhằm vào phiến quân IS ở Trại Yarmouk, Nam Damascus. Ảnh: SF. Hôm 9/4, các binh sĩ Syria đã phát hiện một mạng lưới đường hầm "khủng" của phiến quân Jaysh al-Islam nối Mesraba và al-Shifouniyeh với thị trấn Douma, Đông Ghouta. Ảnh: FNA. Về nghi án tấn công hóa học tại thị trấn Douma cuối tuần qua, theo Al Masdar News ngày 10/4, Pháp tuyên bố sẽ có hành động đáp trả đối với chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad, nếu có bằng chứng cho thấy Damascus đứng sau vụ việc. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố khả năng Mỹ đáp trả quân sự sau vụ tấn công nghi sử dụng chất độc hóa học tại Douma. Ảnh: Sky News. Còn tại Hama, Quân đội Syria dồn dập oanh kích các căn cứ của nhóm Mặt trận al-Nusra ở phía bắc và tây tỉnh này, qua đó tiêu diệt hàng chục tay súng khủng bố. “Các đơn vị pháo binh và tên lửa của Quân đội Syria dồn dập tấn công căn cứ của Mặt trận al-Nusra và các nhóm khủng bố khác ở al-Latamina, Kafr Zita và Marek ở Bắc Hama, qua đó phá hủy nhiều xe quân sự của bọn chúng, đồng thời tiêu diệt và làm bị thương nhiều tay súng khủng bố”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. Mời độc giả xem thêm video: Nạn nhân vụ tấn công tại Syria hồi năm 2017 có triệu chứng phơi nhiễm chất hóa học (Nguồn: VTC14)

