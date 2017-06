Cận cảnh trường đào tạo nhiều công chúa hoàng tử nhất

Học viện Le Rosey được coi là trường học cho tầng lớp vua chúa và con cái của người nổi tiếng trên khắp thế giới. Trường thành lập năm 1880, tại Thụy Sỹ. Với chi phí học tập mỗi năm lên tới 113.000 USD, đây là trường tư thục sang chảnh và xa hoa nhất thế giới. Các cựu sinh viên có dòng dõi quý tộc: Vua Mohammad Rezā Shāh Pahlavi của Iran, Vua Fuad II của Ai Cập, Vua Albert II của Bỉ. Tiếng Anh và tiếng Pháp là 2 ngôn ngữ chính tại Học viện Le Rosey, ngoài ra học viên có thể chọn lựa môn học khác mà mình yêu thích. Với đẳng cấp vượt trội, trường được trang bị đầy đủ trường tập bắn súng, phòng hòa nhạc, trung tâm cưỡi ngựa, sở hữu du thuyền riêng... Trường duy trì sự đa dạng học sinh, sinh viên quốc tế. Vì vậy, tiêu chí tuyển sinh ban đầu là không quá 10% sinh viên đến từ 1 quốc gia. Khuôn viên trường rộng 28ha bao gồm nhiều tòa nhà có thiết kế ấn tượng. Công trình Nhà Hát Paul & Henri Carnal Hall khánh thành năm 2014. Thiết kế hiện đại, trang bị những công nghệ tối tân nhất. Học sinh tại Le Rosey được khuyến khích sáng tạo, đi du lịch và khám phá các nền văn hóa. Khu vực nhà ăn và thư viện vô cùng sang chảnh. Đây là trường học duy nhất trế thế giới thay đổi cơ sở học tập theo mùa. Tháng 1 đến tháng 3, toàn bộ sinh viên chuyển đến các nhà nghỉ ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Gstaad, Canton of Berne. Vào mùa xuân và thu, các lớp học được tổ chức tại khuôn viên Château du Rosey ở làng Rolle thuộc Canton of Vaud, nằm giữa Geneva và Lausanne ở tây nam Thụy Sỹ. Khuôn viên chính của Le Rosey nằm liền kề với Hồ Geneva. Phòng ký túc xá sang trọng cung cấp cuộc sống sinh hoạt và học tập tiện nghi nhất cho học sinh. Học sinh tham gia trại hè do trường tổ chức. Đua ngựa: bộ môn quý tộc được giảng dạy tại đây.

