Cận cảnh tranh vẽ giá hơn 300 triệu của Tổng thống Trump

Theo báo Daily Mail, ngày 2/12 tới, hãng Heritage Auctions sẽ tổ chức phiên đấu giá Americana & Political Memorabilia, trong đó có hai tác phẩm nghệ thuật của Tổng thống Mỹ Donald Trump và cố Tổng thống John F.Kennedy. Ảnh: Daily Mail. Nguồn tin cho hay, tác phẩm được đem ra đấu giá của Tổng thống Trump là bức vẽ về thành phố New York với những tòa nhà cao tầng, xe taxi màu vàng di chuyển trên đường phố, cây cối và người đi bộ. Ảnh: Daily Mail. Được biết, bức tranh này đã được ông chủ Nhà Trắng đương nhiệm tặng cho một tổ chức từ thiện vào năm 2005. Dự kiến, nó sẽ được bán với mức giá 15.000 USD (tương đương 341 triệu đồng). Ảnh: Daily Mail. Tuy nhiên, giá trị bức vẽ của ông Trump vẫn còn “thua xa” so với tác phẩm của cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Trong phiên đấu giá lần này, bức tranh sơn dầu những tòa nhà bên bến tàu hồi năm 1955 của cựu Tổng thống Kennedy dự kiến sẽ được bán với mức giá khoảng 55.000 USD (tương đương 1,25 tỷ đồng). Ảnh: Daily Mail. Được biết, bức tranh này đã được treo trong nhà của em trai ông Kennedy, Robert F. Kennedy, ở Đồi Hickory, bang Virginia, trong suốt nhiều năm. Ảnh: Daily Mail. Theo Daily Mail, đây không phải lần đầu tiên tranh vẽ của ông Kennedy và ông Trump được đem ra bán đấu giá. Ảnh: AP. Trước đó, bức tranh vẽ Vịnh Sheepshead ở thành phố New York vào năm 1960 của cố Tổng thống Kennedy đã được bán đấu giá vào tháng 11/2013, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày mất của ông. Ảnh: Bklyner. Tháng 10/2017, bức họa tòa nhà Empire State của ông Trump – được vẽ vào những năm 1990 – cũng đã được bán đấu giá với số tiền lên tới 16.000 USD. Ảnh: Daily Mail. Trong phiên đấu giá hồi tháng 7/2017, một trong những bức vẽ khu Manhattan với tòa Tháp Trump nổi bật của Tổng thống Trump đã được bán với mức giá 29.184 USD. Ảnh: Daily Mail.

Theo báo Daily Mail, ngày 2/12 tới, hãng Heritage Auctions sẽ tổ chức phiên đấu giá Americana & Political Memorabilia, trong đó có hai tác phẩm nghệ thuật của Tổng thống Mỹ Donald Trump và cố Tổng thống John F.Kennedy. Ảnh: Daily Mail. Nguồn tin cho hay, tác phẩm được đem ra đấu giá của Tổng thống Trump là bức vẽ về thành phố New York với những tòa nhà cao tầng, xe taxi màu vàng di chuyển trên đường phố, cây cối và người đi bộ. Ảnh: Daily Mail. Được biết, bức tranh này đã được ông chủ Nhà Trắng đương nhiệm tặng cho một tổ chức từ thiện vào năm 2005. Dự kiến, nó sẽ được bán với mức giá 15.000 USD (tương đương 341 triệu đồng). Ảnh: Daily Mail. Tuy nhiên, giá trị bức vẽ của ông Trump vẫn còn “thua xa” so với tác phẩm của cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Trong phiên đấu giá lần này, bức tranh sơn dầu những tòa nhà bên bến tàu hồi năm 1955 của cựu Tổng thống Kennedy dự kiến sẽ được bán với mức giá khoảng 55.000 USD (tương đương 1,25 tỷ đồng). Ảnh: Daily Mail. Được biết, bức tranh này đã được treo trong nhà của em trai ông Kennedy, Robert F. Kennedy, ở Đồi Hickory, bang Virginia, trong suốt nhiều năm. Ảnh: Daily Mail. Theo Daily Mail, đây không phải lần đầu tiên tranh vẽ của ông Kennedy và ông Trump được đem ra bán đấu giá. Ảnh: AP. Trước đó, bức tranh vẽ Vịnh Sheepshead ở thành phố New York vào năm 1960 của cố Tổng thống Kennedy đã được bán đấu giá vào tháng 11/2013, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày mất của ông. Ảnh: Bklyner. Tháng 10/2017, bức họa tòa nhà Empire State của ông Trump – được vẽ vào những năm 1990 – cũng đã được bán đấu giá với số tiền lên tới 16.000 USD. Ảnh: Daily Mail. Trong phiên đấu giá hồi tháng 7/2017, một trong những bức vẽ khu Manhattan với tòa Tháp Trump nổi bật của Tổng thống Trump đã được bán với mức giá 29.184 USD. Ảnh: Daily Mail.