Cận cảnh hầm chống hạt nhân bí ẩn của giới chức Mỹ

Các hầm trú ẩn trước đó đã bị bỏ hoang sau Chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, 1/4 thế kỷ sau, khi tin tức về mối đe dọa từ Triều Tiên, Nga và Iran tràn ngập khắp nước Mỹ, các nơi trú ẩn hạt nhân bắt đầu được củng cố, theo The Sun. Loạt ảnh dưới đây cung cấp góc nhìn bên bên trong các hầm trú ẩn dưới lòng đất như vậy. Nếu chiến tranh xảy ra, đây sẽ là nơi trú ẩn của quan chức chính phủ Mỹ, quân đội và cả Tổng thống Mỹ Donald Trump. Khi tin tức về mối đe dọa từ Triều Tiên, Nga và Iran tràn ngập khắp nước Mỹ, các nơi trú ẩn hạt nhân bắt đầu được củng cố. Trong số đó, hầm Raven Rock được xây dựng vào năm 1948, những ngày đầu của Chiến tranh Lạnh. Hầm được đào sâu vào trong một sườn núi, dài 1.000 m. Bên trong chứa văn phòng làm việc, phòng y tế và có không gian cho 1.400 người được an toàn. Tuy nhiên, vào năm 1991, căn hầm bị hư hỏng và ngừng hoạt động 24 tiếng/ngày. Phải đến sau ngày khủng bố 11.9, hầm mới được gia cố với số tiền 500 triệu bảng Anh và sức chứa mở rộng lên 5.000 người. Tuy là nơi trú ẩn cho giới chức Mỹ, hầu hết mọi người sẽ không được phép đưa gia đình vào hầm. Một hầm chống tận thế khác là Peters Mountain ở Virginia dự kiến được sử dụng cho các nhân viên tình báo. Hầm cũng được nhận số tiền 52 triệu bảng Anh để gia cố trong những năm gần đây. Mặt khác, Tổng thống Mỹ Trump, Quốc hội và các thành viên cấp cao khác của chính phủ, sẽ được giữ an toàn tại hầm Mount Weather, Virginia. Hầm khổng lồ có hồ trữ nước, quầy bar và thậm chí cả phòng cảnh sát, cứu hỏa chuyên dụng. Tổng thống Mỹ cũng có thể lựa chọn căn hầm bí ẩn bên dưới bãi cỏ phía trước của Nhà Trắng. Chuyên gia Garrett Graff nói với tờ New York Post: "Chắc chắn có một hầm trú ẩn dưới Nhà Trắng, được gọi là Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Tổng thống (PEOC). "Đó là một hầm nhỏ, không được thiết kế để sử dụng lâu dài, chỉ để giữ vài chục người trong vài giờ”. Nếu chiến tranh nổ ra, không quân Mỹ sẽ tập trung tại căn cứ Norad gần Colorado Springs. Tại đây, các quan chức quốc phòng Mỹ có thể lên kế hoạch bảo vệ Mỹ dưới lòng đất. Hầm trú này cũng nhận được một khoản chi tiêu lớn trong những năm gần đây, với 500 triệu bảng Anh chỉ để dành cho cập nhật hệ thống truyền thông. Bên ngoài căn cứ Norad, nơi trú của không quân Mỹ. Tại đây, các quan chức quốc phòng Mỹ có thể lên kế hoạch bảo vệ Mỹ dưới lòng đất. Các hầm trú ẩn được gia cố trong những năm gần đây. Tất cả nhằm bảo vệ giới chức, quân đội Mỹ trước các mối đe dọa an ninh.

