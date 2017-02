Cận cảnh du thuyền vượt băng Nam Cực đầu tiên trên thế giới

M/Y Legend ban đầu được chế tạo tại Hà Lan vào năm 1974 với tên gọi Class 1, chạy trên vùng biển Baltic trong suốt thời chiến tranh lạnh. Năm 2013, Jan Verkerk và 2 nhà đầu tư khác đã mua lại du thuyền này và sửa chữa, thêm nhiều tiện ích hoàn toàn mới. Sau 2 năm sửa chữa, du thuyền biểu tượng của Hà Lan đã trở thành du thuyền vượt băng với sức chứa 26 người. Du thuyền 77m này có một spa kiểu Bali, bể sục Jacuzzi nước nóng khổng lồ ngoài trời, phòng gym view biển, salon rộng lớn với đàn piano, phòng chiếu phim mini cho giải trí trong những ngày dài lên đênh trên vùng đất lạnh giá nhất hành tinh. Trên boong thuyền còn có khu vực ăn ngoài trời với bếp mở và khu làm món nướng, món Teppanyaki của Nhật. Một trong những trải nghiệm riêng có nhất của M/Y Legend là tàu ngầm với sức chứa 2 người/lần lặn. Với tàu ngầm này, du khách có thể ngắm nhìn cá kình và hải cẩu báo trong môi trường tự nhiên của chúng. Trên M/Y Legend, mỗi cabin được đặt tên theo các thành phố lớn trên thế giới. New York là cabin ấm áp, hiện đại, còn Tokyo thì được phủ đá thạch anh đỏ với họa tiết hoa anh đào. Cabin lớn nhất của du thuyền có nhà vệ sinh riêng cho nam và nữ, được bố trí ở mũi tàu với cửa sổ hai bên. Cabin này có diện tích 69,25 m2. Với M/Y Legend, việc băng qua các Lemaire Channel để ngắm nhìn đỉnh băng Una, hay vòng qua biển băng Weddell chỉ là chuyện nhỏ. Tất cả đều nhờ kích thước tương đối nhỏ của nó. Đa số các du thuyền khác đều vượt quá số người được quy định nghiêm ngặt bởi Hiệp hội lữ hành Nam cực quốc tế. Số lượng người trên tàu quyết định nơi nó được phép tới trên "lục địa trắng" này. Trong chuyến hạ thủy đầu tiên của M/Y Legend, du khách được ghé thăm lãnh địa của chim cánh cụt Gentoo gần một trạm cá heo ở cảng Mikkelsen. Đây là loài chim cánh cụt bơi có tốc độ đạt 36 km/h. Nằm trên siêu du thuyền ngắm nhìn sư tử biển bơi lội và phóng tầm mắt ra vịnh Wilhelmina là những trải nghiệm khó quên của du khách. Du khách còn được xuống thuyền và quẩy tưng bừng với tiệc rượu sâm panh trên tuyết trắng. Một trong những điểm đặc biệt du khách được hưởng khi du ngoạn cùng M/Y Legend là họ không phải vượt qua eo biển khét tiếng Drake Passage. M/Y Legend là một trong số ít du thuyền có bến đỗ tại Nam Cực (thay vì ở Ushuaia, Argentina). Hành khách có thể an nhàn với chuyến bay thẳng 2 tiếng từ Patagonia, Chile tới bán đảo Fildes, thuộc đảo King George của Nam Cực cùng hãng hàng không DAP. Trong hải trình tiếp theo, M/Y Legend sẽ đi về phía bắc để ngắm gấu bắc cực ở Spitsbergen, Na Uy và neo tại Greenland cho du khách trượt tuyết trên núi, nơi họ được trực thăng thả xuống. Giá để du ngoạn cùng M/Y Legend là 489.000 USD/tuần, bao gồm phục vụ bởi 19 nhân viên và 10 thủy thủ (chưa bao gồm phí nhiên liệu, đồ ăn, thức uống). Du thuyền được điều hành và đặt chỗ bởi Nordic Luxury.

