Các tổng thống, tỷ phú trên thế giới dạy con ra sao?

Tuy xuất thân khác nhau, lĩnh vực hoạt động khác nhau, tầm ảnh hưởng khác nhau, cả ba người đều có chung quan điểm dạy con là trao quyền cho con thông qua bài học mà họ học từ bố mẹ mình: hãy là chính mình và trân trọng con người thực của mình.

Michelle Obama: trẻ con được quyền có ý kiến như người lớn

Tại hội nghị thượng đỉnh của Quỹ Obama hồi đầu tháng này, cựu Đệ nhất phu nhân cho biết kể từ lúc lên 3, ở nhà bà đã được phép nói ra những gì mình nghĩ vì cha mẹ bà hiểu dạy cho con ngay từ thuở còn thơ rằng tiếng nói của chúng có giá trị là điều rất quan trọng.

Trong gia đình bà, trẻ con luôn được lắng nghe chứ không chỉ để... ngắm. Do đó, cha mẹ đã dạy bà chia sẻ ý kiến và thường yêu cầu bà với em trai góp ý về những điều liên quan đến cả gia đình và cuộc sống của họ.

Gia đình bà Michelle Obama dự lễ thắp sáng cây thông Noel hồi năm 2015 - Ảnh: Getty Images

"Chúng tôi được biết về tiền bạc, các hóa đơn điện nước và những vấn đề khác của gia đình. Cha mẹ tôi không bao giờ tin rằng một đứa trẻ 5 tuổi sẽ không cảm nhận được cuộc sống của chúng đang diễn ra thế nào", bà cho biết.

"Mẹ tôi luôn nói rằng bà đang nuôi những người trưởng thành chứ không phải trẻ con. Do vậy bà nói chuyện với chúng tôi như những người trưởng thành, vì đó là những gì bạn cần phải thực hành", cựu Đệ nhất phu nhân nói thêm.

Kết quả là, bà Obama và chồng, cựu Tổng thống Barack Obama, từ lâu đã dạy cho 2 cô con gái Sasha và Malia rằng chúng phải có trách nhiệm định hình thế giới xung quanh mình.

"Chúng tôi cố gắng dạy con có trách nhiệm. Khi có trách nhiệm thì con đã là 'một người hoàn toàn trưởng thành'", ông Obama chia sẻ hồi đầu năm nay.

Bà Obama cũng nói rằng nhờ biết được cha mẹ luôn đánh giá cao các quyết định của mình nên sự tự tin của bà đã được tăng lên.

"Tôi luôn biết rằng mình có một người bảo vệ, một người ủng hộ. Điều đó khiến tôi sẵn sàng dùng đến tiếng nói của mình", bà chia sẻ.

Warren Buffett: khuyến khích con làm điều con muốn

Tỉ phú Warren Buffett và vợ con dự một sự kiện ở New York vào tháng 1-2017 - Ảnh: Getty Images

Warren Buffett có 3 con, và hồi năm 2013, ông đã chia sẻ với Forbes về chuyện khuyến khích trẻ con làm những gì chúng muốn là quan trọng như thế nào.

"Chúng tôi chưa bao giờ đưa ra hướng dẫn về những chuyện cụ thể, nhưng tôi nghĩ các con mình đã nhận được các giá trị có ý nghĩa đối với mẹ chúng và bản thân tôi", Buffet cho biết.

"Huyền thoại" chứng khoán này lưu ý rằng một trong những điều ông biết ơn nhất đối với cha mình là sự ủng hộ không ngừng mà ông nhận được từ cha đối với bất kỳ điều gì ông muốn làm.

"Cha tôi không cố gắng sống cuộc đời của ông ấy thông qua tôi. Tôi cố gắng truyền lại điều đó cho các con mình", Buffett chia sẻ, và thực tế là ông đã làm đúng như vậy.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters cho cuốn sách "Life is What You Make it: Finding Your Own Path to Fulfillment", Peter Buffett - con trai ông, đã cho biết điều này: "Tôi là con người của riêng tôi và tôi biết mình đã đạt được thành tựu gì trong cuộc đời mình".

"Sự thịnh vượng về mặt kinh tế có thể đến rồi đi, nhưng giá trị mới là đồng tiền vững chắc có thể mang lại cho chúng ta những phần thưởng cực kỳ quan trọng", Peter Buffett viết trong cuốn sách của mình.

Hồi năm 1986, nhiều người đã bị "sốc" khi Warren Buffett tiết lộ với tạp chí Fortune rằng ông đã lên kế hoạch để lại phần lớn tài sản của mình cho Quỹ Buffett thay vì cho các con. Tuy nhiên, đó là do ông tin tưởng vào các con và cách ông nuôi dạy họ.

"Các con tôi sẽ tạo ra vị trí riêng của chúng trong thế giới này, và chúng biết tôi luôn ủng hộ bất kỳ điều gì chúng muốn làm", ông nói.

Trong cuộc phỏng vấn đó, một nhà phân tích tâm lý chuyên nghiên cứu những đứa trẻ của các gia đình giàu có nói rằng: "Hãy chú ý đến các con của bạn, hãy dành chút thời gian cho các con, và hãy yêu chúng".

Buffett tỏ ra đồng ý: "Tình yêu là lợi thế tuyệt vời nhất mà một bậc cha mẹ có thể dành cho con cái".

Bill Gates: chia sẻ suy nghĩ cùng nhau

Bill Gates cùng vợ con dự một sự kiện ở New York hồi tháng 9-2017 - Ảnh: Getty Images

Mặc dù đạt được nhiều thành công trong vai trò một CEO công nghệ hàng đầu thế giới rồi sau đó là một mạnh thường quân, Bill Gates tiết lộ chính sự khuyến khích của cha mẹ khi ông còn nhỏ đã dẫn ông đến với đam mê máy tính và phần mềm.

Người cha của 3 đứa con này kể cha mẹ đã khuyên ông nên thử những cơ hội khác nhau - chẳng hạn như thử chơi các môn thể thao khác nhau như bơi lội, bóng bầu dục, bóng đá...

"Vào lúc đó, tôi nghĩ rằng điều đó là vô ích, nhưng cuối cùng nó thật sự giúp tôi có cơ hội lãnh đạo và cho tôi thấy rằng mình không giỏi nhiều thứ, thay vì cứ bám chặt vào những thứ khiến tôi cảm thấy thoải mái. Điều đó thật tuyệt vời, và giờ đây làm thiện nguyện là một trong những hoạt động tôi rất yêu thích", ông chia sẻ với Fortune hồi năm 2009.

Khi nói tới việc phải trò chuyện thế nào cho chuyên nghiệp hơn khi là một doanh nhân trẻ, Gates nói rằng ông cảm thấy "đã được trang bị" dù phải "làm việc với những người trưởng thành" vì trước đó cha mẹ ông đã chia sẻ với ông cách họ suy nghĩ về mọi thứ.

"Tôi nghĩ một gia đình có truyền thống ngồi lại với nhau và nói về những gì bạn chuẩn bị làm - chẳng hạn như đi du lịch cùng nhau, luôn ngồi ăn tối và chia sẻ suy nghĩ với nhau, thật sự tạo ra sự khác biệt lớn", Gates nói.

Đầu năm nay, vợ ông, bà Melinda Gates - nói với tạp chí Time rằng khi nuôi dạy cậu con trai có niềm tin vào bình đẳng giới, bà thường nghĩ về cách cha mẹ mình đã dạy rằng bà có thể làm bất kỳ điều gì mà các anh em trai có thể làm.

"Bill và tôi đã luôn biết rằng, giống như cha mẹ mình, chúng tôi sẽ nuôi các con mình để chúng tin rằng chúng có thể làm bất kỳ điều gì mà không bị hạn chế bởi giới tính.

Theo thời gian, chúng tôi cũng quyết định rằng vì lợi ích của con trai cũng như các con gái mình, chúng tôi sẽ là một gia đình sẵn sàng nói về sự bình đẳng giới tại bàn ăn", bà chia sẻ.