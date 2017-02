Biến trung tâm thương mại cổ xưa nhất nước Mỹ thành chung cư mini

Trung tâm thương mại đầu tiên của nước Mỹ mang tên The Arcade đã 188 tuổi. Trung tâm thương mại The Arcade đã được xây dựng lại thành chung cư với 48 căn hộ siêu nhỏ diện tích chỉ từ 21 m2. Tầng 1 của tòa nhà có một phòng sinh hoạt chung với tivi, ghế ngồi và hệ thống máy giặt, sấy đồ cùng nhiều nhà hàng, cửa hàng tiện dụng và quán cà phê. Tầng 2 có nhiều kho chứa nhỏ để cư dân tòa nhà cất giữ đồ đạc Các cửa hàng tại hai tầng trên cùng của trung tâm thương mại đã được cải tạo thành những căn hộ siêu nhỏ, kích thước trải từ 21-72m2, tuy nhiên phần lớn các căn hộ đều có diện tích dưới 28 m2. Tòa chung cư mới có tên the Providence Arcade. Mỗi căn hộ tại the Providence Arcade sẽ đầy đủ nội thất.

