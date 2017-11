Bí ấn tướng Trung Quốc treo cổ tự tử tại nhà riêng

Thông tin tướng Trung Quốc tự tử sau khi bị điều tra cáo buộc tham nhũng do Tân Hoa Xã đăng tải ngày 28/11.



Báo South China Morning Post dẫn một nguồn tin thân cận với Bộ Chỉ huy quân sự TP Quảng Châu cho biết ông Trương, 66 tuổi, treo cổ tự tử ở nhà riêng ở thủ đô Bắc Kinh hôm 23/11.

Cái chết của ông Trương đã được thông báo cho các chỉ huy của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA).

Theo Tân Hoa Xã, ông Trương có quan hệ với 2 cựu Phó Chủ tịch CMC - Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu - và bị cáo buộc "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng" (ám chỉ tham nhũng).

Trước đó, tướng Trương không có tên trong danh sách đại biểu quân đội dự Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa qua.

Tướng Trương Dương. Ảnh: SCMP

Hồi năm ngoái, ông Lưu Hiểu Hoa, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Đông - Trung Quốc, cũng treo cổ tự tử tại nhà riêng ở TP Quảng Châu.

Ông Lưu đảm nhận vị trí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Đông hồi tháng -2016, chỉ 1 tháng sau khi ông Lưu Chí Cương, người giữ vị trí này trước đó bị điều tra tham nhũng.

Hãng tin PTI (Ấn Độ) cho biết chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động đã làm gia tăng bầu không khí căng thẳng trong chính trường Trung Quốc.

Chỉ tính riêng tháng 7/2014, ít nhất 6 quan chức tự kết liễu đời mình. Trước đó, hồi tháng 3 cùng năm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Tin tức Quốc Vụ viện Trung Quốc Lý Ngũ Phong nhảy lầu tự vẫn.

Ông Tề Hạnh Phát, học giả của Trường ĐH Sư phạm Hoa Đông, nói với tờ The New York Times: "Các cán bộ tham nhũng ở các mức độ khác nhau và lúc nào cũng có thể bị điều tra. Thông tin vừa được đưa ra vào buổi sáng thì ngay buổi chiều, họ đã bị giam giữ. Điều đó thực sự đáng sợ. Sau một thời gian, cảm giác tội lỗi vì hành vi hối lộ, tham nhũng có thể khiến quan chức tìm đến cái chết".

Tờ Đại Công báo dẫn lập luận của ông Tào Kiến Minh, chuyên gia nghiên cứu về tham nhũng của Trường ĐH Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh, cho rằng tự tử có thể là cách để quan chức bảo vệ gia đình và phe cánh.

Đó là do "các quan chức bị điều tra rơi vào tình thế phải tiết lộ bí mật cũng như khai ra các đồng nghiệp và bạn bè của họ", theo lời một đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc nói với báo The Times of India.