Bí ẩn đằng sau những khách sạn hạng sang bị bỏ hoang

Khách sạn Roy’s Motel Café, Amboy, California, Mỹ: Nằm ở thị trấn Amboy thuộc bang California, khách sạn Roy's Motel Café từng xuất hiện trong nhiều bộ phim như The Hitcher và Southbound. Khai trương vào năm 1938, khách sạn có hơn 70 nhân viên trong thời kỳ hoàng kim nhất, nhưng lượng khách suy giảm khi tuyến đường mới Interstate 40 hoàn thành vào năm 1972 khiến thị trấn Amboy bị rơi vào lãng quên. Khách sạn Haludovo Palace, Krk, Croatia: Khách sạn Haludovo Palace từng là địa điểm nghỉ dưỡng sang trong trên hòn đảo Krk ở Croatia. Mặc dù vậy, sau khi cuộc chiến Nam Tư diễn ra vào đầu những năm 1990, du lịch trên đảo Krk bị ảnh hưởng mạnh. Ngày nay, nhiều khu nghỉ dưỡng ven biển vẫn bỏ hoang bao gồm khách sạn Haludovo Palace. Khách sạn Lorraine, Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ: Được xây dựng ban đầu như là một khu chung cư, công trình này được phong trào Sứ mệnh hòa bình quốc tế mua lại vào năm 1948 và cải tạo thành khách sạn. Tuy nhiên, nó bị bỏ hoang từ năm 1999. Khách sạn Ryugyong, Bình Nhưỡng, Triều Tiên: Với 105 tầng và thiết kế bên ngoài giống hình tam giác, khách sạn Ryugyong là một trong những công trình nổi bật nhất tại thành phố Bình Nhưỡng. Khách sạn được xây dựng từ năm 1989 với thiết kế bao gồm phòng nghỉ, casino và hộp đêm. Mặc dù vậy, công trình vẫn chưa hoàn thành qua nhiều thập kỷ. Khách sạn Polissya, Pripyat, Ukraine: Vào ngày 26.4.1986, phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl thoát ra môi trường khiến hơn 350.000 người tại thành phố Pripyat phải sơ tán. Khách sạn Polissya, một trong những công trình cao nhất tại thành phố, cũng bị bỏ hoang từ đó cho tới nay. Khách sạn Belvedere, Dubrovnik, Croatia: Khách sạn 5 sao Belvedere đã bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh giành độc lập vào năm 1991 và công trình này trở nên hoang phế kể từ đó. Một phần của khách sạn gần đây đã được sử dụng làm bối cảnh cho bộ phim Game of Throne. Khách sạn Lee Plaza, Detroit, Michigan, Mỹ: Được xây dựng vào năm 1927, khách sạn 15 tầng bị bỏ hoang vào năm 1993 do lợi nhuận giảm sút. Khách sạn sau đó được chuyển qua nhiều chủ sở hữu khác nhau, nhưng hiện vẫn chưa hoạt động trở lại. Khách sạn ở Varosha, Famagusta, Đảo Síp: Thị trấn Varosha từng là địa điểm du lịch hấp dẫn, nhưng toàn bộ khu nghỉ dưỡng trước biển ngày nay bị bỏ hoang. Sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm khu vực này vào năm 1974, khách sạn ở đây không thu hút được khách. Khách sạn Grand Kupari, Kupari, Croatia: Khách sạn này từng là một nghỉ dưỡng quân sự được xây dựng dành cho các quan chức quân đội Nam Tư và gia đình của họ. Sau đó, 4 khách sạn khác cũng được xây dựng xung quanh Grand Kupari. Đến nay, dù các khách sạn đã bị phá bỏ để xây dựng công trình khác, Grand vẫn được bảo vệ và giữ gìn như một tòa nhà lịch sử. Khách sạn Prora, Rügen, Đức: Đây là khu nghỉ dưỡng có diện tích lớn trên đảo Rügen được xây dựng từ năm 1936, 3 năm trước khi Adolf Hitler xâm chiếm Ba Lan. Dự án bị tạm dừng khi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra và bị bỏ hoang. Hiện tại, công trình đang được cải tạo thành khu nghỉ dưỡng cao cấp. Khách sạn Baker, Mineral Wells, Texas, Mỹ: Khách sạn mở cửa vào năm 1929 và là tòa nhà chọc trời đầu tiên được xây dựng bên ngoài khu đô thị. Nó có bể bơi tiêu chuẩn Olympic, hệ thống điều hòa nhiệt độ và hệ thống điều khiển ánh sáng tự động. Mặc dù vậy, công trình đã phải đóng cửa vào năm 1972 do ảnh hưởng từ cuộc Đại khủng hoảng. Khách sạn Rum Orphanage, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ: Tòa nhà bằng gỗ trên đảo Büyükada ban đầu được thiết kế là một khách sạn và casino. Do vấn đề liên quan tới giấy phép, tòa nhà được bán và cuối cùng trở thành trại mồ côi vào đầu thế kỷ 20, nhưng bị bỏ hoang từ năm 1964.

