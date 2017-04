Bên trong quận mới được giải phóng khỏi IS ở Tây Mosul

Iraqi News dẫn lời Trung tướng Abdul-Amir Yarallah ngày 9/4 cho biết, lực lượng chính phủ Iraq đã giành lại quyền kiểm soát một quận mới ở khu vực Tây Mosul từ tay phiến quân IS. Ảnh: FNA. “Lực lượng chống khủng bố Iraq đã giải phóng quận al-Matahen và cắm cờ trên các tòa nhà”, Tướng Yarallah cho hay. Ảnh: FNA. Xe quân sự của quân đội Iraq đi qua một con đường ở thành phố Mosul. Ảnh: FNA. Được biết, al-Matahen là một trong nhiều quận nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội Iraq và tổ chức khủng bố IS trong những ngày qua. Ảnh: FNA. Chiến dịch quân sự nhằm giải phóng hoàn toàn khu vực Tây Mosul khỏi ách chiếm đóng của nhóm IS, được phát động hồi tháng 2/2017, vẫn tiếp diễn. Ảnh: FNA. Trước đó, hồi tháng 1/2017, các lực lượng chính phủ Iraq đã giành lại quyền kiểm soát khu vực Đông Mosul sau 3 tháng giao tranh ác liệt với nhóm khủng bố IS. Ảnh: FNA. Quân đội Iraq đang cố gắng giải phóng hoàn toàn khu vực Thành cổ Mosul. Ảnh: FNA. Thiếu tướng Najm al-Jubouri cho hay, quân đội Iraq đã kiểm soát 90% “trục phía Tây” và đang tiếp tục tiến vào trung tâm Mosul. Ảnh: FNA. Binh sĩ Iraq ngắm bắn các tay súng IS. Ảnh: FNA.

Iraqi News dẫn lời Trung tướng Abdul-Amir Yarallah ngày 9/4 cho biết, lực lượng chính phủ Iraq đã giành lại quyền kiểm soát một quận mới ở khu vực Tây Mosul từ tay phiến quân IS. Ảnh: FNA. “Lực lượng chống khủng bố Iraq đã giải phóng quận al-Matahen và cắm cờ trên các tòa nhà”, Tướng Yarallah cho hay. Ảnh: FNA. Xe quân sự của quân đội Iraq đi qua một con đường ở thành phố Mosul. Ảnh: FNA. Được biết, al-Matahen là một trong nhiều quận nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội Iraq và tổ chức khủng bố IS trong những ngày qua. Ảnh: FNA. Chiến dịch quân sự nhằm giải phóng hoàn toàn khu vực Tây Mosul khỏi ách chiếm đóng của nhóm IS, được phát động hồi tháng 2/2017, vẫn tiếp diễn. Ảnh: FNA. Trước đó, hồi tháng 1/2017, các lực lượng chính phủ Iraq đã giành lại quyền kiểm soát khu vực Đông Mosul sau 3 tháng giao tranh ác liệt với nhóm khủng bố IS. Ảnh: FNA. Quân đội Iraq đang cố gắng giải phóng hoàn toàn khu vực Thành cổ Mosul. Ảnh: FNA. Thiếu tướng Najm al-Jubouri cho hay, quân đội Iraq đã kiểm soát 90% “trục phía Tây” và đang tiếp tục tiến vào trung tâm Mosul. Ảnh: FNA. Binh sĩ Iraq ngắm bắn các tay súng IS. Ảnh: FNA.