Bên trong ngôi nhà 13 đứa trẻ bị cha mẹ ruột bạo hành

Theo The Sun ngày 17/1, cảnh sát Mỹ đã bắt giữ cặp vợ chồng David Allen Turpin (57 tuổi) và Louise Ann a Turpin (49 tuổi) với cáo buộc tra tấn và giam giữ 13 người con tại nhà riêng ở Perris, bang California, trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Ảnh: MailOnline. Nguồn tin cho hay, những đứa trẻ bị bố mẹ bạo hành, tra tấn và bỏ đói khiến chúng bị suy dinh dưỡng nặng. Ảnh: MailOnline. Vụ việc gây chấn động nước Mỹ này được phanh phui sau khi cô con gái 17 tuổi của gia đình này trốn thoát ra khỏi nhà và cầu cứu cảnh sát. Ảnh: The Sun. Được biết, những đứa trẻ bị xích trong căn phòng “tối tăm và bốc mùi”. Ảnh: MailOnline. Hàng xóm của Turpin còn không biết vợ chồng này có con cái. “Tôi không biết họ có con cái. Tôi chưa nhìn thấy mặt chúng bao giờ”, Leticia Gomez, 45 tuổi, cho biết. Ảnh: The Sun. Một người hàng xóm khác khẳng định từng nhìn thấy những đứa trẻ kiếm đồ ăn trong thùng rác. Ảnh: MailOnline. Đống rác vẫn còn bên ngoài cửa ra vào ngôi nhà. Ảnh: The Sun. Cửa sổ lúc nào cũng được đóng kín. Ảnh: The Sun. Đồ đạc lộn xộn trong một căn phòng của ngôi nhà nhìn qua cửa sổ. Ảnh: The Sun. Hai chiếc bát ăn cho cho trong sân sau ngôi nhà xảy ra vụ bạo hành con cái ở Mỹ. Ảnh: The Sun. Hiện chưa rõ nguyên nhân nào khiến vợ chồng Turin đối xử tàn nhẫn với con ruột như vậy. Cảnh sát Mỹ đang mở cuộc điều tra vụ việc. Ảnh: The Sun. Mời độc giả xem video về vụ cha mẹ bạo hành con cái gây chấn động nước Mỹ (Nguồn: Youtube)

