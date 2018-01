Bé trai 21 tháng tuổi bị người đàn ông nhảy từ tầng 8 xuống đè chết

Sự cố hy hữu này xảy ra tại miền Đông Nam Ukraine, bé trai 21 tháng tuổi, Anna Polishchuk bỗng nhiên thiệt mạng vì bị một người đàn ông đè trúng.

Cụ thể, Anna và gia đình đến dự bữa tiệc mừng năm mới tại nhà ông bà ngoại, khi đang cùng bố đứng đợi mẹ tại lối ra vào của tòa nhà, thình lình một người đàn ông lao xuống từ tầng 8 và ngã trúng cậu bé.

Dù đã được các nhân viên y tế cứu chữa tận tình nhưng cậu bé xấu số cũng như người đàn ông nhảy lầu đều thiệt mạng ngay tại chỗ. Người phải chứng kiến khoảnh khắc kinh hoàng này là bố của cậu bé.

Được biết, người đàn ông có tên Yevgeny (39 tuổi), là một công nhân xây dựng. Theo lời những người sống xung quanh, Yevgeny sống cách nhà ông bà ngoại của Anna một tầng và có quen biết với gia đình cậu.

Cảnh sát địa phương cho hay vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân mà người đàn ông này tự sát: “Chúng tôi đang kiểm tra xem do say rượu hay do lý do nào khác khiến anh ta đi đến hành động này”.