Bé gái bị hàng xóm bắt cóc, cưỡng bức 17 ngày trong ngục tối

Nỗi bất hạnh của bé con khi mới 3 tháng tuổi





vụ bắt cóc

Khi mới 9 tuổi, cô bé Katie Beers đã bịbởi một người bạn của gia đình. Đó là một cơn ác mộng đối với bất kì ai thế nhưng với Katie, cuộc sống của cô thực sự đã là một cơn ác mộng từ rất lâu trước khi bị bắt cóc rồi. Katie không hề biết bố mình là ai. Mẹ cô bé đã để em lại cho gia đình người dì Linda Inghilleri chăm sóc. Suốt tuổi thơ của mình, Katie ở cùng Linda - người mà theo em, bà ta đã đối xử với em như một nô lệ. Còn chồng bà ta - Salvatore - lại lạm dụng tình dục Katie.Katie giải thích: “Tôi đã ở nhà dì từ khi tôi được khoảng 2 tuổi hay thậm chí còn nhỏ hơn thế. Tôi đã bị lạm dụng tình dụng bởi chồng của người tôi gọi là “dì” từ khi tôi 2 tuổi cho đến khi tôi bị “người bạn của gia đình” bắt cóc khi gần 10 tuổi”.“Tôi đã bị lạm dụng về thể xác, cảm xúc và lời nói cũng như bị bỏ mặc bởi tất cả những người lớn chịu trách nhiệm chăm sóc tôi. Dịch vụ bảo vệ trẻ em (CPS) không đến nhà để hỏi han tôi nhưng rất khó để thành thật với các nhân viên CPS khi bạn bị tra hỏi trong chính ngôi nhà nơi việc lạm dụng diễn ra”. Ngay cả các giáo viên trong trường vẫn không báo cáo tình trạng của Katie dù cho cô bé chỉ được đến trường từ 1 đến 2 ngày mỗi tuần mà thôi.Vợ chồng của Salvatore có một người bạn tên John Esposito và Katie vẫn hay gọi hắn là Big John. Người này vẫn hay đến thăm gia đình Salvatore và vào hôm 28/12/1992, hắn ta ngỏ ý muốn mua quà cho cô bé Katie nhân dịp sinh nhật.Nhưng thay vì đưa đến cửa hàng mua đồ chơi, John đã bắt cóc Katie, đưa cô bé về nhà mình. John đã nhốt cô bé dưới tầng hầm được hắn xây dựng dưới nhà để xe, ngụy trang bởi tấm bê tông nặng gần 91kg. Sàn linoleum và thảm đã che đi cửa sập - nơi bị che giấu bởi tủ quần áo mà lối vào đã được che bởi kệ sách. Katie đã gọi mẹ đỡ đầu ngay sau khi bị bắt cóc: “Dì Linda, một người đàn ông đã bắt cóc con và hắn có dao. Ôi không. Hắn ta đến rồi”. Nhưng không ai có thể biết người đàn ông đó là ai.Cuộc điều tra lập tức diễn ra. Cảnh sát nghi ngờ John Esposito đã thực hiệnnày bởi trong quá khứ John từng là một tội phạm tình dục. Hắn ta sống gần nhà của Linda. Thỉnh thoảng, Katie lại chơi đùa với John ở sân sau nhà của hắn. Hắn ta đã nói dối với cảnh sát về việc bắt cóc Katie khi khai rằng đã đưa cô bé đến cửa hàng đồ chơi nhưng rồi Katie đã mất tích tại đó khiến hắn rất lo sợ. Khi cảnh sát lục soát nhà John, họ không tìm được gì cả.Cảnh sát cũng tìm kiếm trong nhà của Katie. Bản thân Linda và Salvatore rất sợ, bối rối. Họ chỉ muốn Katie an toàn sớm nhất có thể bởi họ đã nhận lời của mẹ Katie trong việc chăm sóc cô bé. Nhưng với cảnh sát, mọi việc tìm kiếm chẳng mang đến kết quả gì, tất cả đều vô vọng.17 ngày sau sự mất tích của Katie Beers, John xuất hiện tại đồn cảnh sát địa phương và tự thú nhận mình đã bắt cóc Katie. Hắn ta đưa cảnh sát trở lại nhà của mình, cho cảnh sát thấy lối vào bí mật dẫn đến ngục tối của hắn ta - nơi cảnh sát hoàn toàn không hề biết trong lần điều tra trước đó. Cảnh sát khá sửng sốt với những gì diễn ra ở nơi này.Ở đó, nơi ngục tối, Katie bị xích vào tường. Ánh sáng duy nhất cô bé có được đến từ chiếc TV bé xíu ở cuối nệm nơi em ngồi. Giọng hát của Whitney Houston qua ca khúc I Will Always Love You cứ thế vang lên đều đặn. Và đó là ca khúc mà Katie không bao giờ nghe lại nữa.Katie khai rằng John đã bắt cóc em, ép em vào trong ngục tối và cho phép em gửi tin nhắn thoại đến Linda. Hắn ta ép Katie sau mỗi bữa tối phải ăn toàn bạc hà. Và hắn ta liên tục cưỡng bức Katie, dù cho cô bé có cầu xin khẩn thiết thế nào, John vẫn không thả Katie trở về. Hắn ta bảo mình yêu cô bé, đã dành rất nhiều thời gian để xây riêng ngục tối này dành cho em. Hắn ta thậm chí còn mơ đến 10 năm sau sẽ được kết hôn với Katie và có một gia đình hạnh phúc cùng Katie.Trong suốt thời gian bị giam cầm, Katie hiếm khi ngủ. Cô bé rất sợ hãi nếu nhắm mắt lại bởi John sẽ chụp hình trông em như đã chết rồi gửi đến cảnh sát, và như vậy thì cuộc tìm kiếm sẽ kết thúc. Nhưng đến cuối cùng, John nhận ra rằng hắn ta không thể nào kết hôn với Katie hoặc cũng có thể lương tâm của hắn ta không cho phép mình làm việc này nữa. Hắn ta đã thú tội với cảnh sát.Cảnh sát rất ngạc nhiên với sự mạnh mẽ, dũng cảm của Katie nhưng với cô bé, việc này không có gì mới mẻ. Cô bé thành thật kể lại những gì mình phải chịu khi sống như nô lệ tại ngôi nhà của Linda và Salvatore.Cô bé không có giường ngủ riêng mà thay vào đó, em phải ngủ trên ghế sofa của gia đình ở tầng trệt và đó là nơi cô bé bị Salvatore lạm dụng tình dục. Gần như mỗi đêm, Salvatore sẽ xuống lầu, đến nơi Katie ngủ và cưỡng bức em. Katie đau đớn nói: “Lạm dụng tình dục là điều hết sức bình thường với tôi”. Salvatore sau đó đã bị bắt vào năm 1994 và chịu án 12 năm tù giam vì tội lạm dụng tình dục Katie. Dù vậy, hắn chưa bao giờ xin lỗi vì tội ác của mình cũng như chưa bao giờ thể hiện sự hối lỗi, ăn năn. Năm 2009, hắn chết trong tù.Nhưng John thì hoàn toàn khác với Salvatore. Khi xuất hiện trước tòa vào năm 1994, hắn ta hoàn toàn suy sụp. "Hy vọng của tôi là một ngày nào đó, Katie sẽ tha thứ cho tôi", John phát biểu. Bị buộc tội bắt cóc, hắn ta bị phạt 15 năm tù giam và sau đó, hắn ta cũng chết trong nhà giam.Về phần Katie, cô bé sau đó đã được một gia đình tốt bụng nhận nuôi. Họ chăm sóc, dạy dỗ cô bé tận tậm. Sau này, Katie đã được học đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. Tại đó, Katie đã được gặp Derek - người chồng hiện tại của Katie. Anh biết quá khứ đau khổ của Katie và hết lòng yêu thương cô. Sau một thời gian hẹn hò, Katie và Derek kết hôn, có được 2 đứa con đáng yêu. Năm 2013, Katie đã xuất bản quyển hồi kí với tựa đề “Buried Memories” kể lại những chuỗi ngày tăm tối mình đã trải qua trong quá khứ.“Theo một cách kì lạ, việc bị bắt cóc đã giúp tôi. Nếu nó không xảy ra, tôi không muốn nghĩ đến việc mình sẽ ở đâu. Tôi sẽ không được tốt nghiệp trung học, không bao giờ tốt nghiệp đại học, không thể có cuộc sống như ngày hôm nay”, Katie chia sẻ.