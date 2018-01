Barbados : Thiên đường ăn chơi hàng đầu của người nổi tiếng

Một trong những điểm thu hút người nổi tiếng tìm đến Barbados - một đảo quốc độc lập ở phía tây của Đại Tây Dương, phía đông của biển Caribe chính là việc di chuyển khá dễ dàng. Vì Barbados chỉ nằm cách thành phố London của Anh 8 giờ đi bằng máy bay và thành phố New York của Mỹ chỉ 1,5 giờ bay. Quốc đảo Barbados chính là quê hương của nữ ca sĩ nhạc pop xinh đẹp Rihanna. Phù thủy âm nhạc kiêm giám khảo quyền lực của The X Factor, Anh Quốc Simon Cowell là một trong những vị khách thường xuyên lui tới Barbados. Dịch vụ thuê xe đạp để khám phá hòn đảo được rất nhiều người nổi tiếng ưa chuộng khi đến du lịch Barbados. Với diện tích bằng 1/2 thành phố New York, Barbados xứng đáng trở thành điểm khám phá bằng những chiếc xe Jeep hay đi bộ đường trường dài lên đỉnh Hillaby để ngắm rừng và biển xanh bao la. Barbados còn là quê hương của loại rượu mạnh Mount Gay nổi tiếng, được sản xuất cách đây 310 năm. Mount Gay tuổi là loại rượu mạnh lâu đời được lòng nhiều người nổi tiếng khó tình nhất trên thế giới. Du khách cũng có thể nếm thử loại rượu quý này tại trung tâm Mount Gay thuộc thủ đô Bridgetown của Barbados. Đã nói đến rượu thì không thể không nói về ẩm thực thượng hạng của Barbados, nổi tiếng với các món từ cá tươi sống, tôm Caribbe và sô-cô-la chỉ có giá 260 USD/người, thưởng thức tất cả các món ở Barbados trong không gian lãng mạn tại các nhà hàng 5 sao ven biển chính là điều mà bất kì ngôi sao nổi tiếng nào cũng yêu thích. Barbados sở hữu hàng chục trung tâm lặn chuyên cung cấp các trải nghiệm dưới nước thú vị cho du khách. Khám phá biển Barbados vào ban ngày, bạn sẽ được đắm mình trong vô số các khung cảnh đặc biệt của các con tàu đắm dưới biển, nhiều rặng san hô nhân tạo nổi tiếng khắp thế giới đều được mọc lên từ những con tàu này. Đi dạo biển vào ban đêm, bạn sẽ bắt gặp những mảng phù du phát sáng xuất hiện dọc bờ biển tạo nên cảnh tượng có một không hai trên trái đất. Việc đi lại trên biển ở Barbados bằng du thuyền riêng được rất nhiều người nổi tiếng ưa chuộng, với mặt nước tĩnh lặng, cát san hô trắng mịn và hàng ngàn giờ nắng trong năm thì không khó hiểu khi nhiều ngôi sao trên thế giới "tranh nhau" mua đất tại Barbados để xây dựng khu nghỉ dưỡng cho riêng mình.

Một trong những điểm thu hút người nổi tiếng tìm đến Barbados - một đảo quốc độc lập ở phía tây của Đại Tây Dương, phía đông của biển Caribe chính là việc di chuyển khá dễ dàng. Vì Barbados chỉ nằm cách thành phố London của Anh 8 giờ đi bằng máy bay và thành phố New York của Mỹ chỉ 1,5 giờ bay. Quốc đảo Barbados chính là quê hương của nữ ca sĩ nhạc pop xinh đẹp Rihanna. Phù thủy âm nhạc kiêm giám khảo quyền lực của The X Factor, Anh Quốc Simon Cowell là một trong những vị khách thường xuyên lui tới Barbados. Dịch vụ thuê xe đạp để khám phá hòn đảo được rất nhiều người nổi tiếng ưa chuộng khi đến du lịch Barbados . Với diện tích bằng 1/2 thành phố New York, Barbados xứng đáng trở thành điểm khám phá bằng những chiếc xe Jeep hay đi bộ đường trường dài lên đỉnh Hillaby để ngắm rừng và biển xanh bao la. Barbados còn là quê hương của loại rượu mạnh Mount Gay nổi tiếng, được sản xuất cách đây 310 năm. Mount Gay tuổi là loại rượu mạnh lâu đời được lòng nhiều người nổi tiếng khó tình nhất trên thế giới. Du khách cũng có thể nếm thử loại rượu quý này tại trung tâm Mount Gay thuộc thủ đô Bridgetown của Barbados. Đã nói đến rượu thì không thể không nói về ẩm thực thượng hạng của Barbados, nổi tiếng với các món từ cá tươi sống, tôm Caribbe và sô-cô-la chỉ có giá 260 USD/người, thưởng thức tất cả các món ở Barbados trong không gian lãng mạn tại các nhà hàng 5 sao ven biển chính là điều mà bất kì ngôi sao nổi tiếng nào cũng yêu thích. Barbados sở hữu hàng chục trung tâm lặn chuyên cung cấp các trải nghiệm dưới nước thú vị cho du khách. Khám phá biển Barbados vào ban ngày, bạn sẽ được đắm mình trong vô số các khung cảnh đặc biệt của các con tàu đắm dưới biển, nhiều rặng san hô nhân tạo nổi tiếng khắp thế giới đều được mọc lên từ những con tàu này. Đi dạo biển vào ban đêm, bạn sẽ bắt gặp những mảng phù du phát sáng xuất hiện dọc bờ biển tạo nên cảnh tượng có một không hai trên trái đất. Việc đi lại trên biển ở Barbados bằng du thuyền riêng được rất nhiều người nổi tiếng ưa chuộng, với mặt nước tĩnh lặng, cát san hô trắng mịn và hàng ngàn giờ nắng trong năm thì không khó hiểu khi nhiều ngôi sao trên thế giới "tranh nhau" mua đất tại Barbados để xây dựng khu nghỉ dưỡng cho riêng mình.