Bác sĩ bất lực với căn bệnh của chính con đẻ vì không có tiền

Cặp vợ chồng bác sĩ - y tá đã cứu sống được rất nhiều người nhưng cuối cùng họ lại bất lực với con đẻ vì thiếu tiền. Câu chuyện đau lòng xảy ra ở thành phố Thành Đô, tây nam Trung Quốc. Cậu bé An An sinh vào tháng 10/2016 bị mắc bệnh ung thư xương. Được biết đây là căn bệnh hiếm gặp ở trẻ.



Câu bé 14 tháng bị u xương và bố mẹ không có tiền để phẫu thuật cho em.

Cha của em là Yan Guohui là bác sĩ, còn mẹ của em là Dai Quixia là một y tá, họ cùng làm việc tại bệnh viện địa phương. Ban đầu, dấu hiệu phát bệnh của An An chính là việc bé không nhìn rõ mọi thứ, bác sĩ tại bệnh viện ở Thành Đô chẩn đoán em bị tổn thương dây thần kinh thị giác. Còn ở một bệnh viên khác, bác sĩ lại kết luận, An An bị u não.

Sau đó, cả hai vợ chồng quyết định đưa con trai lên Bắc Kinh để kiểm tra cho chắc chắn. Họ đã dành tất cả tiền tiết kiệm của mình để cố gắng cứu sống con trai. Được biết, khoản tiền họ có lúc ấy là 200 nghìn Nhân dân tệ (704 triệu đồng).

Tại Bệnh viên Nhi đồng Bắc Kinh, cậu bé An An được bác sĩ chẩn đoán em bị mắc chứng ung thư xương. Để điều trị căn bệnh này, em phải phẫu thuật ghép tủy và đối mặt với viện phí vô cùng đắt đỏ. Theo tờ Cheng du Business Daily, các bác sĩ cho biết bé An An sẽ không sống đến 2 tuổi. Bác sĩ cũng nói hết tất những tin xấu để gia đình chuẩn bị tinh thần.

Được biết, hiện tại, cặp vợ chồng đã tìm được người hiến tủy nhưng họ lại không có đủ tiền để làm phẫu thuật. Theo đó, chi phí cho cuộc phẫu thuật này tốn hơn 1 triệu Nhân dân tệ (hơn 3,2 tỷ đồng). Vì chi phí quá nặng, hai vợ chồng không thể xoay đủ tiền nên gia đình đã khuyên họ bỏ rơi cậu bé.

Tuy nhiên, ông bố bác sĩ quyết định chăm lo cho tới cùng. "Tôi làm sao có thể bỏ rơi thằng bé, tôi không thể không làm gì cả. Tôi sẽ hết sức vì nó", anh Yan Gouhui cho biết.