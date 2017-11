Ảnh: Quân đội Syria thừa thắng xốc tới ở Deir Ezzor

South Front đưa tin, ngày 1/11, Quân đội Syria đã giải phóng thêm nhiều khu vực còn lại bên trong nội đô thành phố Deir Ezzor khỏi sự chiếm đóng của phiến quân IS. Ảnh: FNA. “Cụ thể, lực lượng Mãnh Hổ và Vệ binh Cộng hòa Syria đã giành lại quyền kiểm soát khu Jubaliyah, trường học và phía nam Hamidiyah,... trong thành phố Deir Ezzor, buộc các tay súng IS phải rút vào sâu trong khu vực phía bắc thành phố”, nguồn tin cho hay. Ảnh: SF. Hiện tại, giao tranh ác liệt giữa lực lượng ủng hộ chính phủ Damascus và phiến quân IS đang diễn ra tại khu Hamidiyah. Ảnh: FNA. Một khi Hamidiyah được giải phóng, nhóm khủng bố IS sẽ khó lòng giữ được những vùng đất còn lại mà chúng kiểm soát trong thành phố chiến lược này. Ảnh: FNA. Trước đó, ngày 31/10, các binh sĩ Syria cũng đã giành lại quyền kiểm soát khu Kanamat, Khassarat, Badr và Old Airport. Ảnh: FNA. Cùng ngày, được sự hậu thuẫn của phong trào Hezbollah, Quân đội chính phủ Syria tiếp tục tấn công dọc tuyến đường Deir Ezzor-Albu Kamal. Ảnh: FNA. Binh sĩ Syria giơ tay biểu tượng chiến thắng ở Deir Ezzor. Ảnh: FNA. Sau cuộc giao tranh với nhóm khủng bố, binh sĩ Syria và lực lượng đồng minh đã giải phóng 7km tuyến đường từ Deir Ezzor- Albu Kamal và tiến vào hai thị trấn Shammas và Baktal. Ảnh: AMN. Được biết, hồi đầu tuần này, Quân đội Syria và đồng minh đã phát động chiến dịch quân sự Bình minh 3 nhằm giải phóng thành phố biên giới chiến lược Abu Kamal. Ảnh: FNA. “Thành phố Albu Kamal, giáp ranh với Iraq, được coi là ‘thủ phủ’ mới của nhóm khủng bố IS tại Syria”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA.

