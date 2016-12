Ảnh: Núi quà mừng Giáng sinh tại các bưu cục trong quá khứ

Thời xưa, mọi người thường gửi thiệp hay hộp quà mừng Giáng sinh cho người thân hay bạn bè. Và vì thế, bưu điện trở thành điểm trung gian để chuyển những món quà đó tới người nhận. Ảnh: Những hộp quà Giáng sinh được tập hợp tại bưu cục chuyển phát ở New York tháng 11/1918. Ảnh WP Mọi người đứng xếp hàng để gửi bưu thiếp mừng ngày Giáng sinh tại bưu điện trung tâm ở New York ngày 22/12/1927. Ảnh WP Các nhân viên bưu điện trung tâm ở London miệt mài phân loại đống quà ngay trước thềm Lễ Giáng sinh năm 1930. Ảnh WP Các nhân viên bưu điện lỉnh kỉnh đi chuyển các hộp quà cho khách trong bức ảnh chụp khoảng 1910-1915. Ảnh WP Thư và thiệp mừng Giáng sinh tuôn ra tại Bưu điện trung tâm thành phố New York trong mùa Giáng sinh. Ảnh WP Các hộp quà Giáng sinh gửi cho lính Mỹ trong bức ảnh thực hiện tháng 12/1917. Ảnh WP Một sạp hàng bán thiệp mừng Giáng sinh ở New York. Ảnh WP Người đàn ông sắp xếp các hộp quà Giáng sinh vào tháng 12/1940. Ảnh WP Chiếc xe của ngành bưu điện đang chờ đầy ắp những hộp quà Giáng sinh năm 1913. Ảnh WP Nhân viên bưu điện xử lý các bưu kiện chứa quà Giáng sinh tại trụ sở Bưu điện chính ở Washington năm 1938. Ảnh WP Mọi người nhanh chóng gói quà Giáng sinh để chuyển lên tàu USS Jason, xuất phát từ New York ngày 14/11/1914 để chuyển cho 6 triệu em nhỏ ở châu Âu đang chịu ảnh hưởng bởi Chiến tranh thế giới 1. Ảnh WP Xe bưu điện cũng được trang trí đúng tinh thần ngày Giáng sinh ở Washington năm 1921. Ảnh WP

