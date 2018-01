Ảnh: Nắng nóng kinh hoàng ở Australia, mặt đường chảy nhựa

Theo Daily Mail, Australia đang trải qua đợt nắng nóng kinh hoàng khi nhiệt độ tại nhiều bang đã vượt quá 40 độ C. Ảnh: JOE.ie. Hôm 7/1, người dân Sydney, bang New South Wales, phải trải qua một ngày nắng nóng nhất trong gần 80 năm qua khi nhiệt độ tại thành phố này đạt mức cao kỷ lục lên tới 47,3 độ C. Ảnh: News.com. Rất đông người dân đã đổ đến bãi biển ở thành phố Sydney để tránh nóng. Ảnh: News.com. Các quan chức y tế khuyến cáo người dân nên ở nhà và chú ý giữ sức khỏe bởi nhiệt độ cao có thể gây ra tình trạng mất nước và sốc nhiệt. Ảnh: News.com. Đoạn đường cao tốc Hume ở bang Victoria đã bắt đầu chảy nhựa vì nắng nóng. Ảnh: Daily Mail/Twitter. Mặt trời đỏ rực trên bãi biển Bondi ở Sydney hôm 8/1. Ảnh: News.com. Hàng trăm người tập trung tránh nóng ở Clovelly. Ảnh: News.com. Đợt nắng nóng nghiêm trọng ở Australia này cũng đã gây ra hàng chục vụ cháy rừng tại bang Victoria và phá hủy hàng trăm ngôi nhà. Ảnh: Daily Mail. Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy ở Melbourne hôm 7/1. Ảnh: EPA. Brenton Fisher cúi đầu dưới vòi nước công cộng tại khu vực bãi biển Tamarama ở Sydney hôm 7/1. Ảnh: AAP. Người dân ở bang Nam Úc và thủ đô Canberra cũng được cảnh báo về đợt nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ có thể tăng cao ngoài 40 độ C. Ảnh: Daily Mail. Mời độc giả xem video: Đợt nắng nóng kinh hoàng ở Australia (Nguồn: Daily Mail)

