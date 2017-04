Ảnh: Istanbul trước thềm trưng cầu dân ý ở Thổ Nhĩ Kỳ

Trong những ngày này, nhiều cuộc tuần hành, có cả ủng hộ và chống đối cuộc trưng cầu dân ý ở Thổ Nhĩ Kỳ, diễn ra rầm rộ ở thành phố Istanbul, Trong ảnh, tấm băng rôn in hình đương kim Tổng thống Tayyip Erdogan phía trước một tòa nhà tại quảng trường Taksim ở Istanbul. Một cặp đôi ngồi ăn kem gần chỗ dán banner có ghi chữ "Yes (có)" nhằm ủng hộ cho cuộc trưng cầu dân ý trao thêm quyền lực hành pháp cho ông Erdogan. Hàng nghìn người dân đổ ra đường để bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và cả cuộc trưng cầu dân ý. Một người bán các tấm banner hòa giữa dòng người tuần hành ở Istanbul ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý. Một người ủng hộ đảng cầm quyền AKP phát bánh kẹo và tờ rơi kêu gọi ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý. Trong lúc này, những người ủng hộ đảng đối lập thân người Kurd Đảng Dân chủ Nhân dân (HDP) đang thổi quả bóng bay in dòng chữ "Hayir (tức Không) nhằm phản đối cuộc trưng cầu trên. Ông Hasip Kaplan, cựu đại biểu quốc hội thuộc đảng HDP, ngồi uống trà tại một quán cà phê ở trung tâm Istanbul trước cuộc trưng cầu dân ý. Những người phản đối cuộc trưng cầu tuần hành ở thành phố Istanbul. Nguồn ảnh CNN.

