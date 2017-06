Ảnh: IS tấn công dữ dội, chiếm vũ khí của quân đội Syria

Al Masdar News đưa tin, hãng Amaq của phiến quân IS mới đây đăng tải loạt ảnh về cuộc tấn công bất ngờ của nhóm khủng bố nhằm vào thị trấn Muhammad Deeb nằm trên ranh giới giữa tỉnh Raqqa và Aleppo. Ảnh: AMN. Cụ thể, sáng 11/6, một tốp chiến binh IS đã tiến hành cuộc tấn công nguy hiểm nhằm vào thị trấn Muhammad Deeb mới được lực lượng chính phủ Damascus giải phóng gần đây. Ảnh: AMN. Giao tranh ác liệt giữa phiến quân IS và quân đội Syria đã xảy ra tại Muhammad Deeb. Ảnh: AMN. Một hình ảnh trong cuộc giao tranh tại thị trấn Muhammad Deeb. Ảnh: AMN. Một tay súng IS ngắm bắn căn cứ của quân đội Syria. Ảnh: AMN. Khói bụi mù mịt trong cuộc giao tranh ở Muhammad Deeb. Ảnh: AMN. Sau cuộc giao tranh, các phần tử khủng bố IS đã chiếm được một số vũ khí, lựu đạn và tên lửa chống tăng của quân đội Syria. Ảnh: AMN. Một tay súng IS trên chiến trường. Ảnh: AMN. Được biết, tối 11/6, nhóm khủng bố IS đã rút về căn cứ phòng ngự ban đầu... Ảnh: AMN. ... và mang theo “chiến lợi phẩm” mà chúng chiếm được trong cuộc đột kích bất ngờ vừa qua. Ảnh: AMN. Một số loại vũ khí mà nhóm IS tịch thu được. Ảnh: AMN. Theo một nguồn tin quân sự, lực lượng chính phủ Syria đã không phản ứng với cuộc tấn công của nhóm khủng bố IS vào thị trấn Muhammad Deeb mà nhanh chóng rút lui chiến thuật trên một số địa bàn. Ảnh: AMN. “Tuy nhiên, lực lượng Syria đã giành lại toàn bộ các cứ điểm sau đó”, nguồn tin cho biết thêm. Ảnh: AMN. Các chiến binh IS chuẩn bị vũ khí cho cuộc tấn công vào thị trấn Muhammad Deeb trước đó. Ảnh: AMN.

