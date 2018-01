Ảnh: IS phản công, giết hàng trăm chiến binh người Kurd ở Deir Ezzor

Theo hãng Al Masdar News, phiến quân IS liên tục mở cuộc tấn công tại tỉnh Deir Ezzor trong suốt một tuần qua nhằm vào nhiều khu vực hiện nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng người Kurd do Mỹ hậu thuẫn và Quân đội Syria. (Nguồn ảnh: AMN) “Nhóm chiến binh IS đã xông vào căn cứ của lực lượng chính phủ Damascus ở vùng nông thôn phía tây Deir Ezzor hôm 25/1. Tuy nhiên, cuộc tấn công đã bị đẩy lui”, nguồn tin cho hay. Hôm 27/1, các tay súng IS bị mắc kẹt dọc bờ đông sông Euphrates ở tỉnh Deir Ezzor đã mở cuộc tấn công dữ dội nhằm phá vỡ vòng vây ở thị trấn Gharanij và ngôi làng al-Bahra. “Các phần tử IS trên xe quân sự dội hỏa lực về phía lực lượng người Kurd do Mỹ hậu thuẫn, khiến gần 200 chiến binh người Kurd thiệt mạng”, nguồn tin cho hay. Được biết, nhóm khủng bố IS cũng sử dụng hai xe bom trong cuộc tấn công hôm 27/1. Trong khi đó, cùng ngày, Quân đội Syria đã đập tan cuộc tấn công của IS nhằm vào căn cứ của lực lượng chính phủ Damascus ở thị trấn Al-Jalaa, phía tây thành phố Abu Kamal. “Các binh sĩ Syria đã tiêu diệt ít nhất 10 chiến binh IS, đồng thời phá hủy hai xe quân sự của bọn chúng”, nguồn tin cho biết thêm. Theo Al Masdar News, tận dụng sức phòng thủ đang suy yếu của Quân đội Syria ở Tây Abu Kamal, phiến quân IS gần đây đẩy mạnh các cuộc tấn công ở tỉnh Deir Ezzor. Tuy nhiên, chúng đã hứng chịu thất bại nặng nề. Khói đen bốc lên trong cuộc tấn công của IS ở Deir Ezzor hôm 27/1. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria giải phóng căn cứ không quân Abu al-Duhur (Nguồn: AMN)

