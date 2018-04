Anh đưa cha con cựu điệp viên Skripal tới Mỹ định cư?

Cũng theo Sunday Times, các quan chức cơ quan tình báo MI6 đã tiến hành thảo luận với những người đồng cấp CIA về việc tái định cư cho hai cha con cựu điệp viên Sergei Skripal, nạn nhân trong vụ đầu độc bằng chất độc thần kinh cấp độ quân sự ở thành phố Salisbury hôm 4/3.



“Họ cũng sẽ có những cái tên mới”, Sunday Times dẫn nguồn tin giấu tên.

Cha con cựu điệp viên bị đầu độc Sergei Skripal và Yulia có thể sắp được chuyển tới Mỹ định cư.

Sunday Times cho biết thêm, khả năng do Anh muốn đảm bảo an toàn tính mạng cho cha con cựu điệp viên hai mang Skripal nên London sẽ đưa hai người này tới một trong 4 nước là đối tác chia sẻ thông tin tình báo gồm Mỹ, Canada, Australia và New Zealand.

“Tuy nhiên, địa điểm lý tưởng nhất để đưa cha con ông Skripal tới là Mỹ bởi khả năng họ bị tái ám sát là rất thấp và họ sẽ được bảo vệ an toàn dưới cái tên mới”, Sunday Times dẫn lời một nguồn tin tình báo.

Hiện Bộ Ngoại giao Anh chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào về thông tin trên.

Mối quan hệ giữa Nga – Anh hiện ở mức thấp nhất trong lịch sử sau khi Anh lên tiếng cáo buộc Nga là thủ phạm đầu độc cha con ông Skripal.

Về phần mình, Moscow đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tới vụ hạ độc cựu điệp viên hai mang Skripal .

Tuy nhiên, vụ án liên quan tới ông Skripal cũng đã tạo nên một "trận đánh hội đồng" trên lĩnh vực ngoại giao của các nước phương Tây với Nga. Cụ thể, cùng với Anh và Mỹ, hàng loạt quốc gia phương Tây đã quyết định trục xuất hàng trăm nhà ngoại giao Nga về nước. Đáp trả, Moscow cũng đã trục xuất hàng loạt nhà ngoại giao nước ngoài.